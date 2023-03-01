مصرع 29 شخصا وإصابة عشرات في حادث اصطدام قطارين شمالي اليونان

أليس ديفيز

بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قطار الركاب كان يحمل 350 راكبا عندما اصطدم بقطار الشحن

لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في حادث تصادم قطاري ركاب وشحن شمالي اليونان، بحسب خدمات الطوارئ اليونانية.

وقضى رجال الإنقاذ ليل الثلاثاء في محاولة إنقاذ الركاب الذين حوصروا داخل قطار الركاب بعد تحطمه في الاصطدام بقطار الشحن بالقرب من مدينة لاريسا.

وأشارت تقارير إلى أن قطار الركاب كان على متنه 350 راكبا عندما اصطدم بقطار شحن بضائع.

وأظهرت لقطات نشرت في مواقع إخبارية محلية تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من عربات قطار خرجت عن مسارها.

وقالت خدمة الإطفاء إن نحو 150 من رجال الإطفاء و40 سيارة إسعاف هرعوا إلى موقع الحادث.

ومن غير المعروف حتى الآن سبب اصطدام قطار الشحن بقطار الركاب، الذي كان في رحلة بين سالونيك ولاريسا.

وقال أحد ركاب القطار "كان هناك ذعر. حدثت فوضى لمدة 10 ثوان إلى 15 ثانية. سقوط رأسا على عقب، وحرائق وأسلاك معلقة ونوافذ مكسورة، وهناك من يصرخون وهناك محاصرون".

وقال راكب آخر يدعى أنجيلوس تسياموراس، لوسائل إعلام محلية "كان الأمر أشبه بزلزال".

ووصف راكب آخر يدعى لازوس التجربة لصحيفة بروتوثيما بأنها كانت "مروعة للغاية".

وقال: "لم أتأذى، لكنني كنت ملطخا بالدماء من أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بالقرب مني".

وقال فاسيليس فارثاكوييانيس، المتحدث باسم خدمة الإطفاء، إن عمال الإنقاذ يعملون في ظروف "صعبة للغاية".