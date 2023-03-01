حادث اليونان: صور مأساوية لتصادم القطارين الذي أدى لمقتل العشرات
اصطدم قطاران في شمالي اليونان، مما أسفر عن مقتل 36 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين.
وقع الحادث في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير في الاتجاه المعاكس.
وقد وردت صور تظهر مدى الدمار الذي خلفه الحادث.
تُستخدم الرافعات لرفع الحطام أثناء عملية البحث.
تواصل فرق الإطفاء ورجال الإنقاذ البحث أثناء رفع حطام القطار.
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وصل نحو 150 من رجال الإطفاء و40 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.
قالت فرقة الإطفاء إنها تلقت أنباء عن وقوع حادث قبل منتصف الليل بقليل.
عندما وصل رجال الإطفاء، وجدوا العربات الأمامية لقطار الركاب محطمة بالكامل.
ظل رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يبحثون طوال الليل عن أي شخص ربما لا يزال محاصرا في القطارين،
ووصفوا مشاهد مأساوية وهم يسارعون للعثور على ناجين.
وقال أحد عمال الإنقاذ المتطوعين للتلفزيون الحكومي: "نخرج أحياء وجرحى، وهناك قتلى. نحن نعيش مأساة".
قال أحد عمال الإنقاذ المنهكين لوكالة فرانس برس إنه لم ير شيئا قط مثل هذا الحادث.
اشتعلت النيران في إحدى عربات القطار بعد أن انحرفت عن القضبان.
ولم يتضح بعد سبب الحادث.
نقل المسعفون الناس إلى المستشفيات بعد منحهم العلاج اللازم.
نُقل العشرات من الركاب الذين جرى إنقاذهم إلى محطة سكة حديد سالونيك.
تحدث الناجون عن حالة من الذعر في العربات عندما اصطدم القطاران.
تحدث ناجون آخرون عن صدمتهم، قائلين إن نوافذ العربة "انفجرت فجأة".