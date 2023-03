هل تحقق برامج تلفزيون الواقع الكورية نجاحا عالميا على غرار الكي-بوب والكي-دراما؟

ويشمل هذا النوع الفريد برامج الألعاب ومسابقات المواهب وبرامج تلفزيون الواقع التي تصور الحياة اليومية للناس. إنها نوعية خفيفة من البرامج، يشارك فيها بعض المشاهير أحيانا، وعادة ما يكون هناك طاقم من الضيوف الذين يتحلون بالفطنة والآراء الشجاعة. على سبيل المثال، خلال برنامج "My Little Old Boy" (ابني الكبير الصغير)، تقوم بعض الأمهات الشهيرات بالتعليق على سلوكيات أبنائهن.