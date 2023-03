فقدان الشهية: الأمر لا يتعلق بخسارة الوزن فقط

قبل 10 دقيقة

"ليست مسألة وزن فقط"

وشاركت "راشيل بلاند" في تقديم بودكاست " You, Me and the Big C" الحائز على جوائز عدة، وتمت الإشادة به لمعالجته موضوع السرطان بطريقة صريحة، ويحصل الفائزون بجائزة "راشيل بلاند" على فرصة تطوير فكرة بودكاست مع هيئة الإذاعة البريطانية.