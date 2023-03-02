هاري وميغان: من أين يحصلان على المال؟

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طُلب من دوق ودوقة ساسكس إخلاء منزل "فروغمور" الريفي، وهو العقار الذي منحته لهما ملكة بريطانيا الراحلة عندما تزوجا.

لم يعد الأمير هاري وزوجته ميغان يحصلان على أموال من العائلة المالكة، ويكسبان دخلهما من ترتيبات تجارية.

لماذا ترك هاري وميغان العائلة المالكة؟

التقى دوق ودوقة ساسكس في عام 2016 وتزوجا في عام 2018. واستقالا من منصبيهما كأفراد كبار في العائلة المالكة في يناير/ كانون الثاني عام 2020.

كان الزوجان غاضبين من تطفل وسائل الإعلام على حياتهما، وشعرا بالإحباط لأن قصر باكنغهام منعهما من تطوير علامتهما التجارية"ساسكس رويال".

وقيل إن أفراد العائلة المالكة الآخرين "تضرروا" من قرارهما.

ظل هاري أميرًا، واحتفظ الزوجان بلقب دوق ودوقة ساسكس، لكن لم يعد يتم مخاطبتهما على أنهما صاحب/ أو صاحبة السمو الملكي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأمير هاري (وسط) والأمير أندرو (يمين) يرتديان ملابس مدنية في جنازة الملكة الراحلة

وتخلى هاري أيضًا عن ألقابه العسكرية، وبالتالي لم يرتدي الزي الرسمي في جنازة الملكة إليزابيث الراحلة.

أين يعيش هاري وميغان؟

انتقل الزوجان إلى مدينة مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في يونيو/ حزيران من عام 2020.

قالا إنهما يريدان مساحة لتربية ابنهم آرتشي، وتطوير مؤسسة"أرتشي ويل". وولدت ابنتهما ليليبت عام 2021.

عاد الزوجان إلى بريطانيا، لحضور اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على العرش في يونيو/ حزيران عام 2022، وجنازتها في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

ولم يذكر الأمير هاري ما إذا كان سيحضر تتويج والده في مايو/ أيار المقبل.

كيف يكسب هاري وميغان أموالهما؟

التلفزيون والبودكاست

تصنع شركة "أرتشي ويل بروداكشن" الإعلامية التي يملكها الزوجان برامج متنوعة لشركة نتفليكس، وهو ترتيب تجاري يُعتقد أنه يساوي ملايين الدولارات.

يتضمن ذلك سلسلة أفلام هاري وميغان الوثائقية، التي تحدث فيها الزوجان عن الحياة في العائلة المالكة.

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، أظهر الفيلم الوثائقي على نتفليكس سلسلة من الصور الحصرية للزوجين، التي لم تُشاهد من قبل

وتصنع شركة "أرتشي ويل" أيضًا ملفات صوتية رقمية (بودكاست) لشركة سبوتيفاي.

وأجرت المذيعة الأمريكية البارزة، أوبرا وينفري، مقابلة مع الزوجين في مارس/ آذار عام 2021، لكنهما قالا إنهما لم يتقاضيا أجورًا مقابل ظهورهما.

الكتب

نُشرت مذكرات هاري، التي حملت عنوان "البديل"، رسميًا في 10 يناير/ كانون الثاني. لكن تم تسريب الكثير من محتوى الكتاب مسبقًا، بما في ذلك الادعاء بأنه تعرض لهجوم جسدي من قبل شقيقه الأمير وليام.

كما تحدث عن حزنه لوفاة والدته الأميرة ديانا، وقال إنه ووليام حثا والدهما على عدم الزواج من كاميلا، التي أصبحت الآن الملكة القرينة.

عندما تم الإعلان عن الكتاب، وعد الناشر بتقديم تبرعات بقيمة 1.5 مليون دولار و 300 ألف جنيه إسترليني لمؤسستين خيريتين، هما سنتابولي وويل تشايلد على التوالي.

كما نشرت ميغان كتابًا للأطفال بعنوان "المقعد" في عام 2021.

مصادر أخرى

في مارس/ آذار عام 2021، تم تعيين هاري "كبير مسؤولي التأثير" في شركة BetterUp للتدريب في كاليفورنيا.

ماذا خسر الأمير هاري وميغان عندما تنحيا عن دورهما الملكي؟

الدخل السنوي

باعتبارهما من أفراد العائلة المالكة العاملين، فقد تلقيا 95 في المئة من دخلهما السنوي من والد هاري، تشارلز أمير ويلز آنذاك.

في السنة المالية 2018-2019 (السنة الأولى من زواجهما) ، دفعت دوقية كورنوال التي يملكها تشارلز أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني لتغطية الواجبات العامة - وبعض النفقات الخاصة - بـدوق ودوقة ساسكس ودوق ودوقة كامبريدج.

وشكلت المنحة السيادية الممولة من دافعي الضرائب نسبة الـ 5 في المئة المتبقية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تزوج هاري وميغان في مايو/ أيار عام 2018

أعطاهم تشارلز لاحقًا "مبلغًا كبيرًا" لدعم انتقالهم إلى الاستقلال المالي.

وتظهر حسابات دوقية كورنوال أن الزوجين - جنبًا إلى جنب مع الأمير ويليام وزوجته كيت - تلقيا 4.5 مليون جنيه إسترليني بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2020.

وقال متحدث "هذا التمويل (في ذلك الوقت) توقف".

الحراس الشخصيين

بمجرد تخليهما عن واجباتهما الرسمية، لم يعد الدوق والدوقة مشمولين بالترتيبات الأمنية المعمول بها لكبار أفراد العائلة المالكة.

وعندما غادر هاري بريطانيا لأول مرة، قال إنه سيكون من الخطر للغاية إعادة عائلته للبلاد دون حماية الشرطة.

وفي يوليو/ تموز عام 2022، مُنح إذنًا للطعن في قرار المحكمة العليا.

منزل فروغمور الريفي

صدر الصورة، Carly b. talbot التعليق على الصورة، منزل فروغمور يقع ضمن ضيعة فروغمور الأوسع

أعطت الملكة منزل فروغمور في وندسور لـ هاري وميغان، عندما تزوجا في عام 2018.

دُفعت تكاليف التجديدات التي بلغت 2.4 مليون جنيه إسترليني من قبل ممتلكات التاج البريطاني، قبل أن يسددها الزوجان لاحقا عندما استقالا من منصبيهما.

احتفظ الزوجان بالمنزل الريفي كمقر إقامتهما في بريطانيا، واحتفلا بعيد ميلاد ابنتهما ليليبت الأول هناك في عام 2022.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم الزوجين أن قصر باكنغهام قد طلب من الزوجين إخلاء المنزل.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة صن أن الطلب تم تقديمه، بعد وقت قصير من نشر مذكرات هاري "البديل"، في يناير/ كانون الثاني 2023.

وقالت الصحيفة إن المنزل عُرض على عم هاري دوق يورك.

ما هي الموارد المالية الأخرى التي يمتلكها هاري وميغان؟

حصل ويليام وهاري على الجزء الأكبر من ثروة والدتهما البالغة 13 مليون جنيه إسترليني، عندما توفيت الأميرة ديانا في عام 1997.

أخبر هاري مقدمة البرامج التلفزيونية، أوبرا وينفري، أن هذا الميراث موَّل تحركهم إلى الولايات المتحدة وقال: "لقد حصلت على ما تركته لي أمي. بدون ذلك، لم نكن قادرين على القيام بذلك".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، توفيت الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس عام 1997

يُعتقد أيضًا أن هاري قد ورث الملايين من جدته الكبرى (الملكة الأم والدة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية).

لكن من غير المعروف ما إذا كانت الملكة الراحلة (إليزابيث الثانية) قد تركت له أي أموال.

وخلال مسيرتها التمثيلية، ورد أن دوقة ساسكس تلقت 50 ألف دولار لكل حلقة من مسلسل الدراما القانونية Suits. وظهرت في أكثر من 100 حلقة.