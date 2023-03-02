فيروس كورونا: وزير بريطاني سابق يتهم صحفية بـ "الخيانة" بعد تسريبها رسائل تتعلق بكوفيد

كيت وانيل

مراسلة شؤون السياسة-بي بي سي

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

اتهم وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك إحدى الصحفيات بـارتكاب "خيانة جسيمة وخيانة للثقة" بعد أن سربت رسائل أرسلها لها أثناء جائحة كوفيد.

ودافعت إيزابيل أوكشوت عن نشر رسائل واتسآب كانت حصلت عليها أثناء العمل على كتاب لهانكوك، قائلة إن ذلك يصب في "المصلحة الوطنية الكبرى . "

إلا أن هانكوك قال إن الرسائل نشرت بشكل "يناسب أجندة مكافحة الإغلاق".

كما نفى ادعاءها بأنه أرسل لها رسالة "تهديد" بشأن التسريب.

وكانت صحيفة التليغراف قد تسلمت أكثر من مئة ألف رسالة واتسآب مرتبطة بفترة عمل هانكوك كوزير للصحة في ذروة الوباء. وقد بدأ نشر النصوص في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال هانكوك في بيان صدر صباح الخميس: "عندما سمعت شائعات مشوشة عما نشر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء ، أرسلت رسالة إلى إيزابيل، واتصلت بها لسؤالها عما إذا كان لديها أي أخبار حول ذلك"، ولم أتلق أي رد.

وأضاف: "عندما رأيت بعد ذلك ما فعلته، أرسلت رسالة لأقول لها إن ما فعلته "خطأ كبير"، ولا شيء غير ذلك.

وأردف هانكوك بأن التحقيق العام في الوباء هو المكان المناسب لتحليل ما حدث - قائلاً إنه سيرد على "جوهر" المزاعم في التحقيق.

واعتذر لأولئك الذين نشرت ديلي تلغراف رسائلهم ، قائلاً: "أنا آسف أيضًا بسبب ما طال العديد من الأشخاص، الزملاء السياسيين والمستخدمين والأصدقاء، الذين عملوا معي بجد لتجاوز الوباء وإنقاذ الأرواح".

"لقد عملت أنا وإيزابيل معا بشكل وثيق لأكثر من عام على كتابي، على أساس السرية القانونية، وفيما يتعلق بعملية وافق عليها مكتب مجلس الوزراء. كررت إيزابيل مرارا وتكرارا أهمية الثقة طوال الوقت، ثم خانت تلك الثقة".

تسريبات واتسآب

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وحصلت صحيفة التليغراف على مجموعة من أكثر من مئة ألف رسالة تم تبادلها بين وزير الصحة السابق مات هانكوك ووزراء ومسؤولين آخرين في ذروة وباء كوفيد-19.

وقد بدأت أوكشوت، محررة الشؤون الدولية في قناة "توك تي في"، والتي كانت قد انتقدت عمليات الإغلاق، في تسريب الرسائل النصية إلى الصحيفة. وكانت قد حصلت على نسخ من النصوص أثناء مساعدة هانكوك في تحرير كتابه "مذكرات الوباء".

ولم تطلع بي بي سي على رسائل الواتساب كما لم يتسن لها التحقق منها بشكل مستقل، ولا نعرف السياق الذي تم إرسالها فيه.

ودافعت أوكشوت بشدة عن قرارها بنشر الرسائل قائلة إنها كانت "تعمل من أجل المصلحة الوطنية"، ولم تكشف النقاب عن المبلغ الذي دفعته لها التليغراف.

وقالت لبرنامج توداي (هذا اليوم) على محطة بي بي سي راديو 4: "أي شخص يعتقد أنني فعلت هذا من أجل المال فإنه قد فقد عقله تماما".

وأضافت: "هذا يتعلق بملايين الأشخاص ، كل واحد منا في هذا البلد، الذين تأثروا سلبا بالقرار الكارثي بإغلاق البلاد مرارا وتكرارا بناءً على أدلة واهية، وغالبا لأسباب سياسية".

وأضافت "أردت أن أصل إلى حقيقة الأمر".

وعندما سُئلت عما إذا كانت قد أخبرت هانكوك أنها ستنشر الرسائل، أجابت: "لم أخبره".

وقالت: "ليس هناك صحفي واحد يستحق مكانه ويحوز معلومات... في مثل هذه المسألة التاريخية، ويتردد في الكشف عنها".

وحين سئلت بإلحاح عن الادعاء بأن هانكوك أرسل لها رسالة تهديد بعد التسريبات، قالت السيدة أوكشوت: "أنا أقول إنه أرسل لي رسالة في الساعة 01.20 صباحًا. لم تكن رسالة سارة".

وقالت أيضًا أنها خرقت اتفاقية عدم إفشاء كانت قد وقعتها قبل العمل مع هانكوك على كتابه، مما أتاح لها الوصول إلى جميع رسائله.

وفي بيان لاحق أصدرته صحيفة ديلي تليغراف ردا على اتهامات هانكوك، قالت أوكشوت: "إنني لا أقدم أي اعتذار على الإطلاق عن العمل من أجل المصلحة الوطنية: إن أسوأ خيانة على الإطلاق ستكون التستر على هذه الحقائق".

ما هي اتفاقيات عدم الإفشاء؟

اتفاقية عدم الإفشاء هي عقد قانوني بين طرفين على الأقل يحدد المواد السرية التي يرغبون في مشاركتها مع بعضهم البعض، ولكنهما يريدان أيضا تقييد وصول طرف ثالث إليها على غرار ميثاق السرية بين الطبيب والمريض، أو امتياز المحامي والموكل.

وتُعرف اتفاقيات عدم الإفشاء أحيانًا باسم "أوامر التزام الصمت" أو "اتفاقيات الصمت" أو "بنود السرية" ، وعادةً ما تحظر على الأشخاص نشر الأسرار التجارية أو غيرها من المعلومات المقيدة على الملأ.

و يمكن أن تنطبق أيضًا على مزاعم سوء السلوك في مكان العمل بعد الاتفاق على تسوية ما، أو أي شيء من المحتمل أن يضر بسمعة المؤسسة.

ولكن مثل أي عقد آخر ، يحظر التقيد بها إذا كانت الأنشطة المحددة غير قانونية.

وإذا قام شخص ما بخرق اتفاقية عدم الإفشاء، فإنه بذلك يخالف العقد، ويتركه عرضة للمقاضاة.

لكن هناك ما يعتبر دفاعًا عن المصلحة العامة، فعلى سبيل المثال قانون الإفصاح عن المصلحة العامة لعام 1998 يحمي المبلغين عن المخالفات.

وقد تسبب نشر الرسائل في صدمة كبيرة للمؤسسة السياسية مع تسارع وتيرة التحقيق العام في الوباء.

وفي رد رئيس الوزراء ريشي سوناك على أسئلة تتعلق بهذا الأمر، دافع عن التحقيق العام باعتباره "الطريقة الصحيحة" للتدقيق في كيفية التعامل مع الوباء، وحث الناس على عدم التركيز على "نقاط مجتزأة من المعلومات".

ودعا السير كير ستارمر سوناك إلى ضمان حصول التحقيق على كل الدعم الذي يحتاجه "لتقديم تقرير حول الموضوع بحلول نهاية هذا العام".

وقدم هانكوك بالفعل وصفًا جزئيًا للفترة التي كان فيها وزيرا للصحة، في كتابه "مذكرات الوباء"، وذلك بمساعدة أوكشوت.