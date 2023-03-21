زلزال يضرب شمال شرق أفغانستان ويسفر عن مقتل شخصين

قبل 29 دقيقة

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ضرب زلزال قوي شمال شرق أفغانستان وشعر السكان بهزات ارتدادية في مناطق واسعة.

ووردت أنباء عن مقتل شخصين في ولاية لغمان.

وكان مركز الزلزال الذي بلغت شدته ست درجات ونصف الدرجة في جبال "هندو كوش" في مقاطعة بدخشان.

وقال متحدث باسم حركة طالبان لبي بي سي: "إن الخسائر والأضرار محدودة حتى الآن".

وفي باكستان المجاورة أصيب عشرات الأشخاص بجروح في شمال غرب البلاد جراء الزلزال.

وشعر السكان بالزلزال في مناطق بعيدة مثل العاصمة الهندية دلهي وطشقند في اوزبكستان.