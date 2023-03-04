أوكرانيا تؤكد صد هجمات عدة على باخموت وسط محاولات روسية للسيطرة على المدينة

قبل 27 دقيقة

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أكد الجيش الأوكراني أن قواته تمكنت من صد العديد من الهجمات في منطقة دونيتسك خلال الساعات الأخيرة.

وتقول قوات روسية إنها على وشك السيطرة على مدينة باخموت، التي شهدت قتالا محتدما على مدار أشهر عدة.

وبحسب رئيس مجموعة فاغنر الروسية، فإن مقاتليه "طوقوا بصورة عملية" المدينة.

وفي غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 400 مليون دولار لدعم كييف التي تعاني من تراجع في الذخيرة والمؤن لديها.

وزار قائد القوات البرية الأوكرانية مدينة باخموت الجمعة للاجتماع مع القادة المحليين وبحث سبل تعزيز الجبهة الأمامية.