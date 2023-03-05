حادث اليونان: رئيس الوزراء يطلب العفو من عائلات الضحايا

لورا جوزي

بي بي سي نيوز

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بلغ عدد المتظاهرين اليوم الأحد قرابة 12 ألف شخص وفق تقديرات الشرطة

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس العفو من أسر الضحايا الـ 57 في حادث اصطدام القطارين الذي وقع هذا الأسبوع.

وقال ميتسوتاكيس في منشور على صفحته على فيسبوك، إنه "في اليونان عام 2023 ... لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على نفس الخط دون أن يلاحظهما أحد".

ويأتي طلب ميتسوتاكيس العفو في وقت انضم الآلاف إلى مظاهرة في العاصمة أثينا يوم الأحد حيث تفيد أنباء بوقوع اشتباكات مع الشرطة، وتستمر الاحتجاجات منذ أيام في اليونان.

وقدرت الشرطة أن 12 ألف شخص حضروا الاحتجاج، وأضرم بعض المتظاهرين النار في صناديق القمامة وألقوا قنابل حارقة.

وردت الشرطة على المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، مما أدى إلى تفريق المتظاهرين في ساحة سينتاجما المركزية في غضون بضع دقائق.

وأطلق المتظاهرون مئات البالونات السوداء في السماء تخليداً لذكرى القتلى، وحمل البعض لافتات كتب عليها "تسقط الحكومات القاتلة".

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في ليلة 28 فبراير/شباط الماضي، انتهى المطاف بقطار ركاب وقطار شحن كانا يسيران في اتجاهين متعاكسين على نفس المسار.

خرجت العربات الأربع الأولى من قطار الركاب عن مسارها، واشتعلت النيران في أول عربتين ودُمرت بالكامل تقريبًا.

يُعزى تحطم القطار على نطاق واسع إلى خطأ بشري.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، اتُهم مدير المحطة في لاريسا والذي يبلغ من العمر 59 عامًا بالقتل الخطأ بسبب الإهمال ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة.

وقال محاميه ستيفانوس بانتزارتزيديس إن مدير المحطة اعترف بنصيبه من المسؤولية في الحادث.

لكن الكثيرين في اليونان اعتقدوا أن هذا الحادث سيقع لا محال، وألقت نقابة عمال السكك الحديدية باللوم على "عدم احترام" الحكومات المتعاقبة للسكك الحديدية اليونانية والذي أدى إلى هذه "النتيجة المأساوية".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مكان الحادث بالقرب من لاريسا

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انضم إلى أعضاء النقابة سكان أثينا وسالونيك في التظاهرات طوال الأسبوع الماضي، وهم يعيشون في صدمة من حجم الكارثة.

وشارك أيضاً في الاحتجاجات العديد من الطلاب لأن العديد من الركاب على متن أحد القطارات كانوا طلابًا في العقد الثاني من العمر عائدين إلى سالونيك بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة احتفلوا فيها بالصوم الأرثوذكسي الروماني.

وقال نيكوس ساففا، طالب طب من قبرص، لوكالة الأنباء الفرنسية: "بدت شبكة السكك الحديدية في مشكلة بسبب الموظفين المنهكين اقتصادياً بسبب تدني أجورهم".

قال سائقي القطارات في اليونان إن هناك مشاكل طويلة الأمد مع الأنظمة الإلكترونية التي من المفترض أن تحذرهم من الخطر في المستقبل.

كما قدم وزير النقل ، كوستاس كارامانليس، استقالته "لتحمله المسؤولية الأخلاقية" عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم. السيد كارامانليس كان يتحمل مسؤولية فشل الحكومة في تطوير السكك الحديدية في البلاد في السنوات الثلاث والنصف التي تحمل خلالها المسؤولية.