هاري وميغان: الزوجان تلقيا رسالة إلكترونية تتعلق بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

شون كوغلان

مراسل الشؤون الملكية- بي بي سي نيوز

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

أشار بيان صادر عن الأمير هاري وزوجته ميغان أن الزوجين سيدعيان لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وأضاف البيان أنهما تلقيا الخبر عبر البريد الإلكتروني لكنهما لم يؤكدا فيما إذا كانا يخططان لحضور المراسم المزمع عقدها في السادس من مايو/ أيار المقبل.

وقال متحدث باسم الزوجين: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرا مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص التتويج".

كما أضاف "القرار بشأن ما إذا كان الدوق والدوقة سيحضران لن يتم الكشف عنه من قبلنا في هذا الوقت".

وقد جرت العادة أن ترسل دعوات مبدئية لبعض الضيوف المحتملين، لتأكيد التاريخ قبل الدعوات الرسمية التي يتم إرسالها لاحقا، وذلك بهدف التخطيط وعدم الالتزام بمواعيد أخرى.

وقد رفض قصر باكنغهام التعليق على أمر الدعوة التي وجهت لهاري وميغان.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان الزوجان المقيمان في الولايات المتحدة سيدعيان، وما إذا كانا سيحضران مراسم تتويج الملك تشارلز و الملكة القرينة كاميلا.

صدر الصورة، Reuters

وتتسع كنيسة ويستمنستر، حيث ستعقد مراسم التتويج، لحوالي 2200 ضيف. ومن المتوقع أن يحضر العديد من الشخصيات العامة والسياسيين وكبار الشخصيات الدولية، بالإضافة إلى أسرة الملك وأصدقائه.

كما من المتوقع أن يتم إرسال الدعوات المطبوعة الرسمية في أقرب وقت.

ويأتي هذا التركيز الإعلامي الكبير على ما إذا كان الأمير هاري وميغان سيحضران التتويج، بعد ما كشف عنه هاري في مذكراته من وجود توترات مع عائلته.

ومن ضمن الأشياء التي كشف عنها هاري سرد لمشاجرة مع شقيقه الأمير ويليام، الذي من المرجح أن يكون له دور في حفل التتويج بصفته أمير ويلز.

وقد رفض الأمير هاري في مقابلة سابقة حول مذكراته الإفصاح عما إذا كان سيحضر تتويج والده قائلا: "الباب مفتوح دائما.. الكرة في ملعبهم".

ومن غير المعروف الدور الذي قد يلعبه الأمير هاري في مراسم التتويج كونه تخلى عن واجباته الملكية.

ولم يشارك هاري وميغان في الظهور التقليدي من على شرفة قصر باكينغهام خلال اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وسيكون الظهور التقليدي للعائلة المالكة جزءا من احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث.

وفي مقابلة عبر الإنترنت بُثت مؤخرا، قال الأمير هاري إنه شعر دائما "باختلاف طفيف" عن أفراد عائلته الآخرين - وأن والدته الراحلة ديانا كان لديها شعور مماثل.