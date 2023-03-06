ترامب: "يمكنني إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد وتجنب حرب عالمية ثالثة بكل سهولة"

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صدر الصورة، Alex Wong

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأحد، إنه يمكنه وقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، متوعدا بمحو ما وصفها ب"الدولة العميقة" في بلاده.

و أمام حشد من مناصريه خلال المؤتمر السنوي للقادة المحافظين، تعهد ترامب بإنهاء الصراع، المستمر منذ أكثر من عام، بالقول: "سأحل المشكلة وسأحلها بأسرع ما يمكن، ولن يستغرق الأمر أكثر من يوم واحد. أعرف جيدا ماذا سأقول لكلا الطرفين".

وخلال المؤتمر اليميني، الذي يستمر لثلاثة أيام في واشنطن العاصمة، أكد ترامب على أنه لن تكون هناك حروب أخرى، قائلا "سأمنع الحرب العالمية الثالثة وبسهولة بالغة".

صدر الصورة، Pacific Press

ووعد ترامب، خلال خطاب استمر لساعتين، بإنقاذ أمريكا من التحول إلى "كابوس شيوعي بذيء"؛ وذلك عبر التخلص من "الدولة العميقة"، وقلب سياسات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إذا حصل على فرصة ثانية للرئاسة، مؤكدا على كونه الشخص الوحيد الذي يمكنه جعل أمريكا عظيمة من جديد، ومتوعدا باقتلاع "الدولة العميقة من جذورها، سأطرد البيروقراطيين غير المنتخبين وقوى الظل، إنهم أناس مرضى".

وشهد مؤتمر 2023 خطابات ألقاها عدد من أشد مؤيدي ترامب، وكذلك عدد من المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي المزمع في 2024.