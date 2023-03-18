الأسبوع في صور: جوائز الأوسكار ومظاهرات فرنسا وعاصفة ملاوي

في هذه القصة مجموعة مختارة من الصور الإخبارية التي التقطت حول العالم هذا الأسبوع.

جائزة أفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان خلف أفضل ممثل برندان فرايزر

صدر الصورة، Mike Blake / Reuters

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جوناثان كي كوان، الفائز بجائزة أفضل ممثل مساعد في جوائز أوسكار، خلف الفائز بجائزة أفضل ممثل بريندان فريزر، الذي كان يحمل جائزته، محاطا بأبنائه ليلاند وهولدن في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين في هوليوود

صدر الصورة، Mohammed Badra /EPA-EFE

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بعد أن قررت الحكومة الفرنسية فرض إصلاحات على نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان، خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى لرفض هذه الخطوة، وهم يرددون النشيد الوطني ويلوحون بأعلام النقابات العمالية

صدر الصورة، Mohsin Raza / Reuters

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اشتبكت الشرطة مع أنصار زعيم المعارضة الباكستانية، عمران خان، رئيس الوزراء السابق، خارج مقر إقامته في لاهور أثناء محاولتهم احتجازه بأمر من المحكمة. يواجه خان مزاعم بأنه باع هدايا حكومية أثناء وجوده في منصبه. يقول إن القضية لها دوافع سياسية

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تأكد الآن وفاة أكثر من 200 شخص في ملاوي بعد أن اجتاحت العاصفة الاستوائية فريدي جنوب إفريقيا للمرة الثانية خلال شهر. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث لا تزال بعض المناطق معزولة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية

صدر الصورة، Isaac Fontana / EPA-EFE

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صورة لمارييل فرانكو، عضوة بارز في مجلس ريو دي جانيرو قُتلت بالرصاص في مارس/آذار 2018، معروضة على مبنى في ساو باولو، البرازيل. كانت فرانكو تنتقد المداهمات القاتلة للشرطة في كثير من الأحيان في مدن الصفيح المكتظة بالسكان، أو الأحياء الفقيرة، وشجبت الجماعات شبه العسكرية التي يديرها المتقاعدون والشرطة خارج الخدمة المعروفة باسم الميليشيات

صدر الصورة، Tolga Akmen / EPA-EFA

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لوّح المستشار البريطاني جيريمي هانت لعائلته وهو يقف مع حقيبة الميزانية قبل تسليم أول ميزانية له في مجلس العموم

صدر الصورة، Carlos Barria / Reuters

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تسبب الشتاء العاصف في كاليفورنيا في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية شديدة في الولاية، مما ترك الآلاف من السكان بدون كهرباء

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فاز جازي ماتي، الذي كان يركبه مايكل أوسوليفان، بسباق بودلز جوفينيل هانديكاب هارد في مهرجان شلتنهام لهذا العام

صدر الصورة، James Ross / EPA-EFE

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دانيال مازي يشارك في رالي بيردمان في ملبورن، أستراليا. الرالي عبارة عن مسابقة للطائرات الشراعية محلية الصنع والطائرات الشراعية المعلقة والطائرات التي تعمل بالطاقة البشرية

صدر الصورة، Jagadeesh Nv / EPA-EFE

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من المتوقع أن يزور أكثر من 12000 شخص معرض الهند الدولي للمجوهرات في بنغالور