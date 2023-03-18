الأسبوع في صور: جوائز الأوسكار ومظاهرات فرنسا وعاصفة ملاوي

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صورة لمارييل فرانكو، عضوة بارز في مجلس ريو دي جانيرو قُتلت بالرصاص في مارس/آذار 2018، معروضة على مبنى في ساو باولو، البرازيل. كانت فرانكو تنتقد المداهمات القاتلة للشرطة في كثير من الأحيان في مدن الصفيح المكتظة بالسكان، أو الأحياء الفقيرة، وشجبت الجماعات شبه العسكرية التي يديرها المتقاعدون والشرطة خارج الخدمة المعروفة باسم الميليشيات