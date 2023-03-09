إطلاق نار في هامبورغ الألمانية وسقوط عدد من القتلى

9 مارس/ آذار 2023، 22:11 GMT آخر تحديث قبل 3 دقيقة

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أفادت وسائل إعلام محلية بأن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا في حادث إطلاق نار استهدف كنيسة في مدينة هامبورغ الألمانية.

وذكرت شرطة المدينة أن إطلاق النار وقع في كنيسة تقع في شارع ديلبوغ في منطقة غروس بورستيل.

وقالت وسائل إعلام المحلية إن موقع الهجوم هو مركز شهود يهوه.

وأضافت أن سيارات إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، بينما تبحث الشرطة الألمانية عن منفذي الهجوم.

وقالت الشرطة إن مسلحا يُعتقد أنه قُتل، ولم يتضح ما إذا كان المهاجم أحد القتلى الست المبلغ عنهم.

وأضافت: "ليس لدينا مؤشرات على هروب منفذ الهجوم".

وقال متحدث في مكان الحادث إن المحققين لديهم "مؤشرات على أن المهاجم ربما كان داخل المبنى وربما يكون من بين القتلى".

وأضاف: "رجال الشرطة أنفسهم سمعوا صوت إطلاق رصاصة من الطوابق العليا للمبنى. وصعدوا إلى الطابق العلوي ووجدوا جثة هناك".

وأظهرت لقطات الشرطة وهي ترافق الناس إلى خارج المركز، وبعضهم إلى سيارات الإسعاف.

وقالت الشرطة في بيان على تويتر "لا توجد معلومات موثوق بها عن دوافع ارتكاب الجريمة"، وناشدت الجمهور عدم نشر افتراضات أو شائعات.

وأُرسلت رسالة تحذير من السلطة الاتحادية على تطبيق "NINAwarn" في حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش) تخبر مواطنين أن "واحدا أو أكثر من الجناة مجهولي الهوية أطلقوا النار على ناس في كنيسة".