روسيا وأوكرانيا: هل فشلت حملة بوتين لتدمير شبكة الكهرباء في أوكرانيا؟

بول كيربي وبول آدمز

بي بي سي نيوز

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، كان وابل الضربات هذا الأسبوع على المدن الأوكرانية هو الأسوأ منذ أسابيع

يستمتع الأوكرانيون ببداية فصل الربيع. لا تزال الليالي باردة، لكنهم بدأوا يخرجون من شتاء القصف الصاروخي الروسي الذي قطع الكهرباء والتدفئة والمياه عنهم.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن فصل الشتاء الذي مروا به كان صعباً للغاية ولكنه انتهى الآن. كانت الرسالة هي أن أوكرانيا لا تزال تتمتع بالتدفئة وأنه لا يمكن كسر إرادة أوكرانيا.

حتى يوم الخميس، كان قد مر ت ثلاثة أسابيع متتالية على أوكرانيا بدون انقطاع للتيار الكهربائي، بل كان لديها فائض في الشبكة.

لم تكن هناك هجمات روسية لمدة ثلاثة أسابيع أيضاً، وبدا الأمر كما لو أن معركة فلاديمير بوتين لتحجيم إمدادات الكهرباء في أوكرانيا قد انتهت.

"نعم، نحن نفعل ذلك، ولكن من الذي بدأه؟" قال بوتين ذلك في ديسمبر/كانون الأول، ملقياً باللوم على كييف.

لقد كانت قصة فيها الكثير من اليأس في تلك المرحلة. تضرر ما يصل إلى نصف البنية التحتية للطاقة وحذر خبير في الأمن النووي الأوكراني من أن الوضع يقترب من حافة الخطر.

لكن خلال أسابيع الهدوء تلك، كانت روسيا تزيد مخزونها من الأسلحة. وأطلقت في الساعات الأولى من صباح الخميس 81 صاروخا وتركت أربع مناطق في ظلام دامس بعد أن انقطع عنها التيار الكهربائي بشكل طارئ.

وبحلول يوم الجمعة، كان لا يزال نصف مليون شخص في خاركيف - ثاني أكبر مدن أوكرانيا - يعيش في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

قال أوليكسي وهو يشاهد نسبة شحن البطارية على هاتفه المحمول ينخفض إلى 14٪: "الآن، الجو بارد تماماً. لدينا طعام، لكن فقط قسم ضئيل منه تم طهيه".

التعليق على الصورة، أصبحت "مراكز الصمود" مثل هذه في خاركيف شريان حياة أثناء انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

يعيش خمسمائة شخص في العمارة السكنية التي يعيش فيها أوليكسي، وعندما ذهب إلى "مركز إمداد الطاقة" المحلي لشحن هاتفه ، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم نفس المشكلة.

تعرضت كييف للقصف وبقي مستشفى يعالج 700 شخص دون تدفئة أو ماء ساخن لعدة ساعات.

وظل 150 ألف شخص آخر بدون كهرباء في جيتومير ، على بعد ساعتين بالسيارة جنوب حدود بيلاروسيا. وقال العمدة إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حرجة وإن انقطاع التيار الكهربائي يلوح في الأفق في هذه المدينة الواقعة غربي كييف.

ولكن عندما أنهى المقيم يوجين هيراسيمشوك يومه في العمل في يوم ربيعي مشمس، كان يشعر بالثقة من أن المستقبل أفضل.

"أمضينا ثلاثة أسابيع بدون هجمات وكانت لدينا كهرباء. وتمكنت للسلطات المحلية من تشغيلالحافلات الكهربائية والترام. كانت تلك خطوة كبيرة لأنه قبل ذلك كانت وسائل النقل العام متوقفة مؤقتاً."

وبالنسبة للعديد من الأوكرانيين، لم يمض وقت طويل قبل عودتهم إلى شبكةالكهرباء.

وقالت تيتيانا بويكو من شبكة Opora المدنية "من الآمن أن نقول إن أوكرانيا انتصرت في معركة الطاقة" ، مشيدة بجيش عمال الطاقة والمساعدة الدولية.

"لنصلي ، لكني أعتقد أن السيناريو الأسوأ قد انتهى".

قد يكون الشتاء قد انتهى، لكن أوليكسي في خاركيف يعتقد أن معركة إنقاذ إمدادات الطاقة الأوكرانية من صواريخ فلاديمير بوتين ستستمر طالما أن روسيا لديها القدرة على ضربها.

تضررت كل محطة من محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا هجومها على البنية التحتية للطاقة في أكتوبر الماضي.

خسرت أوكرانيا بالفعل إمدادات الكهرباء من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوريجيا، الواقعة في أيدي روسيا.

تم تحويل محطات التحويل الفرعية إلى كتل من المعدن الملتوي، ولم تعد قادرة على تحويل الكهرباء إلى طاقة للمنازل والشركات.

لمدة أسبوعين في قلب الشتاء ، تابعت بي بي سي فرقاً من المهندسين والفنيين الذين هرعوا لإصلاح الأضرار التي أحدثتها الصواريخ.

أصيبت محطة فرعية واحدة ست مرات بالصواريخ أو الطائرات بدون طيار وسيستغرق استبدال هذه المحولات المحطمة فترة طويلة من الزمن.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وجد الأوكرانيون طرقا مختلفة لتجاوز مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتحظى المولدات بأهمية كبيرة

أصبحت المحولات بسرعة المطلب الأول لأوكرانيا. إنها تحتاج إلى أكثر مما يستطيع العالم إنتاجه في عام واحد، وحتى الآن لم يتم إرسال سوى محول واحد عالي التوتر، على الرغم من وصول العشرات من الآلات التي لا تتطلب الكثير من الطاقة.

مع اقتراب فصل الشتاء، أصبحت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر مهارة في إسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

لكن هذا الأسبوع، تم تدمير 34 صاروخاً فقط ، لأن روسيا استخدمت أسلحة مختلفة عالية السرعة. وقد تضمنت صواريخ كينزال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وكذلك صواريخ مضادة للسفن وصواريخ مضادة للطائرات.

قال مسؤول في هذا المجال: "يمكن أن تسبب دمارا هائلا".

وحتى بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 ، كان هناك 15 مفاعلاً نووياً قيد التشغيل في أربع محطات طاقة. ستة من هذه المفاعلات كانت في زابورجيا ، استولى عليها جيش الاحتلال في الأيام الأولى من الغزو.

منذ أشهر، كانت المحطة في قلب نزاع نووي خطير، وسط اتهامات بأن موسكو تريد ربطها بشبكة الكهرباء الروسية.

محطات الطاقة الثلاث الأخرى هي جنوب أوكرانيا وريفني وخميلنيتسكي في الغرب. والآن تنتج نصف طاقة أوكرانيا مجتمعة.

قد يبدو هذا قاتماً، لكن مزيجاً من شتاء معتدل بشكل غير عادي والعمل الشاق يعني أن أوكرانيا قد تراجعت عن حافة الهاوية وأن الشعور بالتفاؤل واضح.

تم ترميم وإصلاح محطات توليد الكهرباء. قال أحد المصادر في المجال لبي بي سي إنه مع ازدياد شروق الأيام ودفئها سيصبح من الصعب على القوة العسكرية الروسية ترويع بلاده.

تعرضت مدينة دنيبرو الواقعة شرق وسط البلاد لعدة ضربات صاروخية مميتة خلال الشتاء، ولم يكن هذا الأسبوع مختلفاً.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عودة عمل عربات الترام الكهربائية في دنيبرو والإنارة إلى الشوارع حيث تبدو الحياة طبيعية

لكن لا توجد مشاكل في إمدادات الطاقة منذ أسابيع.

قالت إينا شتانكو، وهي أم شابة لديها ابن دون سن الثانية، "لقد تغيرت المدينة. أخيرًا، باتت الشوارع مضاءة ولم يعد السير في شوارع المدينة مخيفاً".

أصبح الطهي والاستحمام بالماء الساخن جزءاً من الروتين اليومي لعائلتها مرة أخرى. "لقد تحسنت حالتنا النفسية بشكل كبير لأن عائلتنا وأمهاتنا الأخريات أيضاً يمكنهن التخطيط بسهولة ليومنا".

هناك قصة مماثلة في خيرسون، التي احتلتها القوات الروسية حتى انسحبت منها عبر نهر دنيبرو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كانت الحياة صعبة لعدة أسابيع بعد أن غادر الروس المدينة الجنوبية بدون مرافق أساسية.

وقال أحد رجال الأعمال المحليين أليكسي سانداكوف: "لم يكن لدينا أي كهرباء لمدة شهر وأسبوع تقريبًا ، ثم حصلنا عليها لمدة ساعتين في اليوم ، ثم توقفت تدريجياً عن الانقطاع".

الآن يتباهى بإمداد طاقة منتظم، على الرغم من أن الضغط على النظام أقل بكثير مما كان عليه قبل الحرب لأن عدد السكان البالغ 55000 نسمة يمثل جزءًا صغيرًا مما كان عليه قبل غزو الروس.

لقد انخفضت أعداد السكان في جميع أنحاء أوكرانيا ، مع وجود أكثر من ثمانية ملايين لاجئ خارج حدودها ، وهذا أيضًا خفف الضغط على البنية التحتية للطاقة. الاستهلاك انخفض ولم يعد اللاجئون بعد ، كما لاحظ أحد المسؤولين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شنت روسيا هجمات صاروخية على إمدادات الطاقة في كييف أكثر من غيرها

الشعور العام هو أن الأضرار التي سببتها الموجة الأخيرة من الصواريخ سيتم إصلاحها بسرعة.

كان الضرر كبيراً، لكن المهندسين أصبحوا ماهرين للغاية في استعادة الطاقة في غضون أيام، حتى بعد هجوم كبير.

قال أولكسندر خارتشينكو، مدير مركز أبحاث صناعة الطاقة في كييف: "إنها كما لو كانت منافسة بين السرعة التي يمكن أن يلحق الروس أضراراً بشبكة الطاقة ومدى سرعة إصلاحها. ونحن نفوز بهذه المنافسة".

في زيتومير ، يعتقد يوجين هيراسيمتشوك أن الأمور تتحسن.

"يقول الكثير من الأوكرانيين أنه من الأفضل أن يكون هناك شتاء بارد ومظلم بدلاً من 100 عام في ظل روسيا، لذلك أعتقد أنه يمكننا التعامل مع هذا الوضع"

كل شيء يعمل لصالح الأوكرانيين الآن حسب رأي خارتشينكو ، من تحسن الطقس إلى دعم المانحين الدوليين والموظفين المحترفين في صناعة الطاقة. لكنه أكثر حذراً بشأن المستقبل.