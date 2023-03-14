الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقا دفاعيا مع أستراليا يتضمن تزويدها بغواصات نووية لمواجهة نفوذ الصين

قبل 15 دقيقة

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أعلن قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تفاصيل اتفاقهم لمواجهة التوسع الصيني في المحيطين الهاديء، والهندي.

وخلال حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن احتفالا في قاعدة سان ديغو البحرية، صحبة ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، وأنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي، كشف القادة عن تخصيص مليارات الدولارات لإمداد أستراليا بغواصات نووية.

وتعد هذه خطوة رئيسية، ضمن اتفاق الشراكة الثلاثي الذي وقعته الدول الثلاث، عام 2021.

وكانت الصين قد انتقدت مشروع الشراكة بمجرد الإعلان عنه، وقالت إنها طالبت بإيضاحات من واشنطن.

وقال سوناك إنها "خطوة جريئة، وشراكة قوية، حيث آن الأوان للمرة الأولى على الإطلاق، لتبحر 3 أساطيل معا، وبتنسيق كامل، عبر المحيطين الأطلسي، والهندي، للحفاظ على حرية الملاحة، ولعقود قادمة".

وبموجب الاتفاق ستبيع الولايات المتحدة لأستراليا 3 سفن نووية، من طراز فيرجينيا، والتي تبنيها حاليا شركة جنرال داينامكس، في الولايات المتحدة، وتبدأ تسليمها بعد نحو 10 سنوات، مع خيار شراء غواصتين إضافيتين.

وحسب البيان المشترك، فإن المشروع متعدد المراحل، يستهدف توحيد تقنية التصنيع العسكرية لبريطانيا، وأستراليا، والولايات المتحدة، فيما يخص الغواصات النووية الجديدة "فيرجينيا إس إس إن- أوكوس" لتكون قيد التطوير من الدول الثلاث.

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وتعتمد الغواصة الجديدة تصميما بريطانيا، لغواصات الجيل القادم، التي سيتم صنعها في كل من بريطانيا وأستراليا، ويتضمن تقنيات أمريكية متطورة.

وقال مسؤول عسكري أسترالي، إن المشروع سيكلف نحو 368 مليار دولار بحلول 2055.

من جانبه أكد بايدن أن الغواصات ستعمل بالوقود النووي، لكنها لن تحمل أسلحة نووية من أي نوع.

وستحصل بريطانيا على أول غواصة من هذا الطراز، أواخر العقد الذي يبدأ 2030، بينما تبدأ أستراليا تسلمها مطلع العقد التالي 2040.

وحسب البيان البريطاني، فإن الغواصة سيتم تصنيعها أيضا في شركتي روزلز رويس، وبي إيه إي سيستمز البريطانيتين.

وكذلك سيتم نقل الغواصات البريطانية، والأمريكية إلى المحيط الهاديء غربي أستراليا، للمساعدة في تدريب الطواقم العسكرية البحرية لها، وسوف تبدأ القوات البحرية لبريطانيا، والولايات المتحدة تناوب إرسال الغواصات بداية من عام 2027.

وأعلن البيان المشترك أن الغواصة النووية الأمريكية "أشفيل" وهي من طراز "فيرجينيا" بدأت بالفعل رحلة لميناء بيرث غربي أستراليا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة، تقنيات غواصات تعمل بالوقود النووي، مع أي دولة أخرى، بعدما فعلت ذلك مع بريطانيا في خمسينيات القرن الماضي.