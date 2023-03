كوان: من نجم صغير منسي إلى بطل حفل جوائز الأوسكار

إيان يونغز

مراسل الشؤون الفنية

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة تجمع كي هوي كوان مع زوجته كيت كابشو والمخرج ستيفن سبيلبرغ في حفل توزيع جوائز الأوسكار

شارك النجم كي هوي كوان في فيلميْن من أكبر الأفلام في الثمانينيات، لكنه تخلّى عن التمثيل عندما تخلت عنه هوليوود، ليحقّق عودةً رائعةً بفوزه بجائزة أوسكار.

قال كوان، متأثراً بمشاعره خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهو يتسلم جائزته لأفضل ممثل مساعد، قال: "يقولون إن مثل هذه القصص تحدث فقط في الأفلام، لا أصدق أن هذا يحدث لي. إنه الحلم الأمريكي".

هذه القصة يصعب تصديقها حتى ولو كانت حبكةً من فيلم ما.

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، لعب كوان دور البطولة مع هاريسون فورد في إنديانا جونز ومعبد الموت

عندما كان طفلاً، انتقل كوان من فيتنام إلى هونغ كونغ كلاجئ، واستقرّ في الولايات المتحدة، ثمّ حصل على تجربة أداءٍ بالصدفة للعب دور "النشّال الصيني" في فيلم " Indiana Jones and the Temple of Doom " إنديانا جونز و معبد الموت" عام 1984، ثم لعب دور البطولة في فيلم The Goonies "الحمقى" في العام الذي تلاه. ولكن عندما كبُر تقلّصت الأدوار، واكتفى بالعمل خلف الكواليس كمنسّق ألعاب خفةٍ وحيلة، ومساعد مخرج.

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، لا يزال يُنظر إلى فيلم The Goonies على أنه كلاسيكي للأطفال

وبعد مشاهدته فيلم Crazy Rich Asians "الأغنياء الآسيويون المجانين"، قرّر كوان أن يخوض تجربةً أخرى لتحقيق حلمه بالتمثيل رغم اقترابه من سن الخمسين إذ وافق صديقٌ له -يعمل وكيلاً- على إدارة أعماله، وبعد أسبوعين تلقى كوان مكالمةً حول فيلم Everything Everywhere All at Once " كلّ شيء في كلّ مكان دفعةٌ واحدة". لم يكن يعلم أن هذا الفيلم سيمنحه استراحةً كبيرةً ثانيةً وأولَ جائزةٍ أكاديمية.

"أمي تبلغ من العمر 84 عاماً وهي في المنزل تشاهدني. أمي، فزت للتو بجائزة أوسكار!".

قال كوان ذلك بمشاعر جيّاشة مليئة بالعواطف وهو يُقبّل جائزته الذهبية ويرفعها عالياً.

"بدأت رحلتي على متن قاربٍ وقضيت عامًا في مخيم للاجئين، وبطريقةٍ ما انتهى بي المطاف هنا في أكبر مسرحٍ في هوليوود."

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، النجم كي هوي كوان

في أواخر السبعينيات غادر كوان وعائلته فيتنام على متن قاربٍ صغيرٍ وهو ابن سبعةِ أعوام، ليهبط بعدها في هونغ كونغ مع والده بينما ذهبت والدته وأشقاؤه الثلاثة إلى ماليزيا، وعندما هاجروا إلى الولايات المتحدة عام 1979 تمَّ لمُّ شمل الأسرة في خطوةٍ وصفها بالـ "مؤلمة".

قال كوان لصحيفة الغارديان العامَ الماضي: "كنا لاجئين، لا أحد يريدنا، كانوا يسموننا "غرباء جاؤوا من قارب". بالإضافة إلى أنهم يسخرون منا عندما كنا في المدرسة. يمكنك أن تتخيل أثر ذلك على الحالة العقلية لطفل".

بدأت حياة كوان بالتغيّير عندما ذهب لدعم شقيقه الأصغر في اختبار أداءٍ لفيلم Indiana Jones "إنديانا جونز" في سن الثانية عشرة. إذ إنه لم ينوي القيام بتجربة أداء ، لكنّ مخرج الفيلم اقترح عليه المحاولة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ستيفن سبيلبرغ وكي هوي كوان في عام 1985

بعد ثلاثة أسابيع، كان كوان في طريقه إلى سريلانكا لبدءِ تصوير الفيلم. وقال عن تلك اللحظة: "لقد كانت واحدةً من أسعد أوقات حياتي". ورغم العديدِ من الانتقادات التي انتشرت عن بعض صور الفيلم وموضوعاته، لكن كوان اعتقد أن مخرج الفيلم ستيفن سبيلبرغ يستحق التقدير.

وأضاف كوان: " كان سبيلبرغ أوّل شخص وضع وجهاً آسيوياً في فيلمٍ ضخمٍ في هوليوود".

مثّل كوان في فيلم The Goonies "الحمقى"، جنباً إلى جنب مع زملائه النجوم الشباب مثل سين أوستين ،جوش برولين ،كوري فيلدمان ومارثا بليمتون.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كوان ودرو باريمور في حفل توزيع جوائز الشباب في السينما عام 1984

وواصل كوان الظهور بعدها في المسلسلات الكوميدية التليفزيونية Together we stand "معاً نقف" و Head of the Class "رئيس الفصل". ولكن في أواخر التسعينيات، بدأت العروض تتضاءل وأصبحت الأدوار التي تُعرض على كوان نمطية وغير مُهمة.

وفي مقابلة لصحيفة التلغراف قال كوان: "من الصعب دائمًا الانتقال من ممثلٍ طفلٍ إلى ممثلٍ بالغٍ، ولكن عندما تكون آسيوياً، يكون الأمر أكثر صعوبة بـ 100 مرة".

"إذا كنت ستأخذ 100 سيناريو، فهناك احتمالٌ كبير ألا تحتوي النصوص أحرفاً آسيوية ذات معنى. في كثير من الأحيان كنا موضع سخرية".

"من المفترض أن تكون أوائل العشرينات من عمرك سنوات ذهبية ولكن كل ما فعلته هو انتظار رنين الهاتف."

قرر كوان عدم الانتظار، ولا حتى نجاح فيلم Crazy Rich Asians "الأغنياء الآسيويون المجانين" في عام 2018، ليعود مجدداً إلى الشاشة.

الخوف من الضياع

قال كوان : "شاهدت هذا الفيلم في المسرح ثلاث مرات. كنت أبكي في كل مرة ليس لأنه جميل فقط بل لأنه يذكرني بخوفي من الضياع، أردت أن أكون هناك مع زملائي الممثلين الآسيويين،ف ي ذلك الوقت بدأت فكرة العودة إلى جذوري".

عندما استلم كوان سيناريو فيلم Everything Everywhere All at Once "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة". ، لم يكن يتوقع أن يوصله هذا النص إلى حفل الأوسكار ويصل بالفيلم إلى النجومية، لأن أحداث الفيلم تدور حول مزيج مبتكر بين دراما مستقلة عن عائلة مهاجرة، ومغامرة خيال علمي مضحكة وفيلم أكشن لأبطال خارقين.

يلعب كوان دور Waymond Wang "وايموند وانغ" - زوج Michelle Yeoh " ميشيل يو" مسؤول غرفة الغسيل - بالإضافة إلى أدوار متعددة لنفس الشخصية في أكوانٍ بديلة ،ولكنه كان متخوفاً من رد فعل المشاهدين على رؤية نجم كان طفلاً، ويُمثل دور رجلٍ في منتصف العمر.

صدر الصورة، Lionsgate التعليق على الصورة، يؤدي وايموند وانغ، أدوار زوج عادي وبطل أكشن

قال كوان لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "كنت في الخمسين من عمري عندما قررت العودة إلى التمثيل، لقد تطلب الأمر مني شجاعةً للعودة لهذا الحلم الذي كنت أحلم به، ربما كنت سأتركه لأنني بعيد عنه".

شاءت الأقدار أن يساعد أحد النجوم القدامى كوان في تأمين العودة للتمثيل. جيف كوهين، الذي لعب دور Chunk "شنك" في فيلم The Goonies "الحمقى"، أعاد اكتشاف نفسه كمحامٍ، مقدماً المساعدة لكوان في التفاوض بشأن عقده. قال منتج الفيلم "لم يتخيل كوان أبداً أنه سيتعين عليه التحدث إلى Chunk من أجل فيلمه".

اجعل أحلامك متواصلة

في نهاية المطاف، فاز كوان وحصد فيلمه Everything Everywhere All at Once "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" سبع جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل صورة وأفضل ممثلة لـ Michelle Yeoh "ميشيل يو"، وأصبح كوان واحداً من أكثر الشخصيات شعبيةً في ليلة الأوسكار هذا العام، لتلتقط عدسات الكاميرات حماسه وبهجته وصور السيلفي جنباً إلى جنب مع النجوم الذين بدوا سعداء بمقابلته.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، هاريسون فورد يسلّم كوان جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد

وخلال توزيع الجوائز، التقى كوان مع هاريسون فورد، زميله السابق في إنديانا جونز، الذي قدم له جائزة أفضل ممثل مساعد. وفي خطابه، شكر كوان والدته على التضحيات التي قدمتها له حتى وصل إلى المكان الذي هو فيه الآن.

كما شكر شقيقه وزوجته، التي وقفت معه طوال السنين الماضية مدة 20 عاماً.

وأضاف كوان : " يجب عليكم أن تؤمنوا بالأحلام، حافظوا عليها ولا تتخلوا عنها قط ،شكرا جزيلا لكم".