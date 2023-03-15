عمران خان: اشتباكات في باكستان لمنع الشرطة من إلقاء القبض على زعيم المعارضة

كارولين ديفز من إسلام أباد & روبرت غرينال من لندن

بي بي سي نيوز

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع خلال استباكات مع أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان

اشتبكت مجموعة من أنصار زعيم المعارضة الباكستاني عمران خان مع عناصر من الشرطة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه.

وأطلقت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار خان، الذين رشقوا بدورهم رجال الأمن بالحجارة، في حين يسود التوتر في محيط منزل خان في مدينة لاهور.

وتقول السلطات إن خان يواجه اتهامات ببيع هدايا تحصل عليها بدوافع سياسية أثناء وجوده في منصبه كرئيس للوزراء.

وحاولت الشرطة الباكستانية اعتقال خان البالغ من العمر 70 عاماً، عدة مرات، وقال خان لبي بي سي إنه يعتقد أنهم مصممون على وضعه خلف القضبان هذه المرة.

وأضاف خان: "أنا مستعد على صعيد نفسي لأنني سأقضي ليلتي في زنزانة"، "لا أعرف عدد الليالي، لكنني مستعد كلياً لذلك".

وخرج رئيس الوزراء السابق في مواجهة ما قال إنها قنابل غاز مسيل للدموع والتي أوضح أن الشرطة أطلقتها على منزله.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، اشتبك أنصار عمران خان مع الشرطة التي حاولت اعتقاله من منزله في مدينة لاهور

وقال إن السلطات تحاول اعتقاله لمنع حزبه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفا: "سواء كنت في السجن أم لا، فلن يتمكنوا من منع حزبي من الفوز".

من جانبها قالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب إن محاولة القبض على خان لا علاقة لها بالانتخابات، مشيرة إلى أن الشرطة تنفذ أوامر المحكمة بإلقاء القبض عليه في قضايا فساد فقط.

يأتي ذلك في وقت ينظم فيه أنصار عمران خان احتجاجات في مدن باكستانية أخرى.

وحجبت المعارضة الباكستانية الثقة عن خان كرئيس للوزراء في أبريل/نيسان الماضي، لكنه يستمر في الضغط على خليفته شهباز شريف من خلال تنظيم مظاهرات وخطابات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال العام الجاري.