رمضان: صور لمظاهر الاحتفاء في شوارع لندن

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، 30 ألف مصباح تنير شوارع لندن في رمضان

يزين 30 ألف مصباح شوارع العاصمة البريطانية لندن احتفاء بحلول شهر رمضان، لأول مرة.

فقد وضعت كتابات ضوئية بارزة في شارع كوفنتري، ترحيبا بشهر الصيام.

وأنار الأضواء عمدة لندن، صديق خان، الذي يحتفي بشهر رمضان رفقة 1.3 مليون مسلم يعيشون في العاصمة البريطانية.

ونظم هذا العرض، عائشة ديساي، التي استلهمت الفكرة من إعجابها بأضواء الاحتفال بأعياد الميلاد.

صدر الصورة، PA Media

وقالت: "أردت أن أفعل شيئا يشبه احتفالات أعياد الميلاد".

"أتذكر وأنا صغيرة كنت أذهب مع أختي لأشاهد أضواء أعياد الميلاد. وكانت لي فرصة العيش في الشرق الأوسط. فأردت أن أجلب تلك البهجة إلى مدينتي لندن".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، 1.3 مليون مسلم يعيشون في لندن

وشرعت عائشة في التحضير للعرض منذ 3 سنوات.

وقالت: "إنه منظر رائع، تفاعل الناس غمرني بالسعادة".

صدر الصورة، Reuters

وأضافت عائشة: "أردت أيضا زيادة مستوى الوعي، فيعرف الجيران أنه شهر مهم بالنسبة لنا، إنه أفضل الشهور عندي".

وسيقام في لندن أيضا إفطار جماعي بمتحف فيكتوريا وألبرت جنوب كينسينغتون، حيث نصبت خيمة في شكل مسجد، وجناح رمضان للمسلمين وغير المسلمين.

وسيقيم فريق تشيلسي أيضا إفطارا جماعيا في رواق ملعب ستامفورد بريدج، في أول مبادرة من نوعها في الدوري الانجليزي.

وسيفعل ملعب ويمبلي الشيء نفسه لاحقا خلال الشهر.