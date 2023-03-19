روسيا وأوكرانيا: فلاديمير بوتين في زيارة مفاجئة لمدينة ماريوبول الأوكرانية التي دمرتها الحرب

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية أن الرئيس فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة لماريوبول، وهي مدينة أوكرانية ساحلية سيطرت عليها القوات الروسية بعد أن قصفت أجزاء كبيرة منها وحولتها إلى أطلال.

ويُظهر مقطع فيديو رسمي بوتين وهو يقود سيارة عبر شوارع المدينة في الليل ويتحدث إلى سكان محليين. ولم تتحقق بي بي سي بعد من هذا الموقع الذي ظهر فيه بوتين.

وتعتبر هذه أول زيارة لبوتين إلى أراض أوكرانية تم احتلالها حديثاً.

وتقول وكالة تاس للأنباء إنه ذهب إلى هناك على متن طائرة مروحية والتقى بعض الأشخاص من سكان المدينة.

وفي مقطع الفيديو الذي نُشر، يظهر بوتين في السيارة بصحبة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خسنولين الذي يشرح له كيف يعاد بناء المدينة.

ويبدو أن بوتين زار أيضاً قاعة للحفلات الموسيقية، استخدمت لعرض محاكمات للمدافعين عن مجمع أزوفستال للصلب، وهو مجمع صناعي ضخم حوصرت بداخله قوات أوكرانية قبل أن تستسلم في نهاية المطاف.

وتخضع مدينة ماريوبول للاحتلال الروسي منذ أكثر من 10 أشهر بعد أن تم تدميرها في واحدة من أطول المعارك في الصراع وأكثرها دموية. وتقول أوكرانيا إن أكثر من 20 ألف شخص قتلوا هناك.

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وتقدر تحليلات الأمم المتحدة أن 90 في المئة من المباني في المدينة دُمرت وأُجبر حوالي 350 ألف شخص على مغادرة منازلهم من أصل 500 ألف شخص هم عدد سكان المدينة قبل الحرب.

وقالت مجموعة من سكان المدينة لبي بي سي إن روسيا تقوم بحملة مكلفة من أجل إعادة إعمار المدينة لتكسب قلوب وعقول سكانها. والهدف من ذلك هو دمج ماريوبول وجعلها روسية. وتقول السلطات الروسية إن 300 ألف شخص يعيشون في المدينة الآن.

وشهد القتال في ماريوبول قيام روسيا بقصف مسرح في المدينة كان يحتمي به مئات المدنيين. وقد انهار المبنى ويعتقد أن 300 شخص على الأقل لقوا حتفهم هناك.

وتقول أوكرانيا وجماعات حقوق الإنسان إن الهجوم يرقى إلى جريمة حرب.

وقالت الأمم المتحدة إنه من بين الحوادث التي يمكن أن يعتبر بوتين ونظامه مسؤولاً عنها من الناحية القانونية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إنها أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين بدعوى ارتكابه جرائم حرب تتعلق بعمليات ترحيل غير شرعية لأطفال أوكرانيين إلى روسيا. ويعني ذلك أن بوتين يمكن أن يتم اعتقاله إذا وطأت قدمه أياً من الدول الأعضاء الـ 123 في المحكمة الجنائية الدولية.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الرئيس بوتين مع ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول، السبت، في القرم المحتلة من روسيا

وقام بوتين السبت بزيارة غير معلنة لشبه جزيرة القرم، من أجل الاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة لقيام روسيا بضم المنطقة من أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية أن بوتين زار مدرسة روسية جديدة للفنون ومخيماً صيفياً للأطفال ومشاريع ثقافية مستقبلية مثل متحف روسيا الجديد ومتحف المسيحية.

وكانت سلطات كييف قد تعهدت بتحرير جميع الأراضي التي احتلتها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.