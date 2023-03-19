فيروس كورونا: الصحة العالمية تطالب الصين بنشر كل ما لديها عن أصل كوفيد بعد الكشف عن معلومات جديدة

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تطهير سوق المأكولات البحرية في هوانان، حيث يُعتقد أن فيروس كورونا الجديد ظهر لأول مرة ، في ووهان بمقاطعة هوبي

دعت مجموعة استشارية علمية تابعة لمنظمة الصحة العالمية الصين إلى نشر جميع المعلومات المتعلقة بأصل وباء كوفيد 19 وذلك بعدما نشرت بكين بيانات جديدة على قاعدة بيانات دولية تستخدم لتتبع مسببات الأمراض ثم حجبتها بعد فترة وجيزة.

وقالت هذه المجموعة في بيان لها نشر يوم السبت إن علماء صينيين نشروا في وقت سابق من العام الحالي التسلسلات الجديدة لفيروس "سارس-كوف-2"، الفيروس المسبب لكوفيد19، وكذلك البيانات الجينية الإضافية المستندة إلى عينات مأخوذة من سوق للحيوانات الحية في ووهان بالصين عام 2020.

وجاء في البيان أيضا أن هذه البيانات نشرت لفترة وجيزة على قاعدة بيانات المبادرة العالمية لمشاركة بيانات إنفلونزا الطيور ما سمح لباحثين في بلدان أخرى بالاطلاع عليها.

وتشير هذه التسلسلات إلى أن كلاب الراكون كانت موجودة في السوق وربما تكون قد أصيبت أيضا بفيروس كورونا وهو ما يقدم دليلا جديدا بشأن سلسلة الانتقال التي وصلت في نهاية المطاف إلى البشر.

وتقول المجموعة الاستشارية في بيانها إن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها فرض في وقت لاحق قيوداً على الوصول إلى تلك المعلومات "للسماح بمزيد من التحديث للبيانات على ما يبدو".

وقد ناقش مسؤولو منظمة الصحة العالمية هذا الموضوع مع زملائهم الصينيين، الذين أوضحوا أن البيانات الجديدة كان من المقرر استخدامها لتحديث نسخة مبدئية من دراسة أعدت عام 2022. ووفق البيان فإن المركز الصيني كان يعتزم تقديم الدراسة إلى مجلة نيتشر العلمية.

ويقول مسؤولو الصحة العالمية إن هذه المعلومات، رغم أنها ليست قاطعة، فإنها تقدم خيطا جديدا في التحقيق لمعرفة أصول كوفيد وإنه لا بد من مشاركتها فورا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الجمعة "هذه البيانات لا تقدم إجابة نهائية عن السؤال المتعلق بكيفية بدء وباء كورونا ولكن كل جزء من البيانات مهم لتقريبنا أكثر من تلك الإجابة".

وتابع "هذه البيانات كان يمكن، وكان لا بد من مشاركتها قبل 3 سنوات". وأضاف غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تواصل دعوة الصين "للتحلي بالشفافية في تبادل البيانات وإجراء التحقيقات اللازمة ومشاركة النتائج".

وقد كلفت منظمة الصحة المجموعة الاستشارية بمواصلة التحقيق في أصول وباء كورونا الذي أودى بحياة نحو 7 ملايين شخص حول العالم.

رد صيني

من جهته، قال جورج جاو الأستاذ بمعهد علم الأحياء الدقيقة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها-في رد على سؤال من وكالة رويترز عن سبب عدم نشر التسلسلات سابقا- إن هذه البيانات تم تحليلها حديثاً ولم تأت بجديد. وأضاف أن المبادرة العالمية لمشاركة بيانات إنفلونزا الطيور هي التي حذفت التسلسلات وليس العلماء.

وقال جاو: "إن كل هذا يجب أن يترك للعلماء للعمل عليه، وليس للصحفيين ولا للجمهور. ونحن حريصون على معرفة الإجابة".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مبنى سوق هوانان للمأكولات البحرية، حيث يُعتقد أن فيروس كورونا ظهر لأول مرة

وكانت السلطات الصينية أغلقت سوق هوانان لبيع المأكولات البحرية بالجملة في ووهان بعد ظهور فيروس كورونا بالمدينة نهاية 2019. ومنذ ذلك الحين بات السوق محور دراسة لمعرفة ما إذا كان الفيروس قد أصاب عدة أنواع أخرى قبل انتقاله إلى البشر.

وتقول منظمة الصحة العالمية وعلماء آخرون إنهم لا يستطيعون استبعاد احتمال خروج الفيروس من مختبر شديد الحراسة في ووهان يدرس مسببات الأمراض الخطيرة غير أن الصين طالما نفت مثل هذه الفرضية.

وقالت ورقة مبدئية عام 2022 إن نسبة صغيرة من 923 عينة تم جمعها من الأكشاك وأنظمة الصرف الصحي بالسوق والمنطقة المحيطة أثبتت أنها إيجابية للفيروس، ولم يتم اكتشاف أي فيروس لدى 457 عينة حيوانية تم اختبارها. وكانت هذه الورقة قد ذكرت في البداية أن كلاب الراكون لم تكن من بين الحيوانات التي تم اختبارها.