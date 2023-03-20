روبرت مردوخ قطب الإعلام سيتزوج للمرة الخامسة في عمر الـ 92

إيما سوندرز

مراسلة شؤون الترفيه

قبل 45 دقيقة

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أعلن قطب الإعلام روبرت مردوخ، خطوبته من شريكته آن ليزلي سميث، القسيسة السابقة في الشرطة.

والتقى مردوخ، 92 عاما، وسميث، 66 عاما، في سبتمبر/أيلول في حدث أقيم في مزرعته في كاليفورنيا.

وقال رجل الأعمال لصحيفة نيويورك بوست، إحدى مطبوعاته الخاصة "كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني كنت أعرف أن هذا سيكون آخر شيء لي. يستحسن أن يكون. أنا سعيد".

وكان مردوخ قد انفصل عن زوجته الرابعة جيري هول العام الماضي.

وأضاف مردوخ أنه تقدّم لسميث في عيد القديس باتريك، مشيرا إلى أنه "ربع إيرلندي" واصفا حالته أثناء التقدم لها بأنه كان "عصبيا للغاية".

وكان زوج سميث الراحل هو تشيستر سميث، وهو مغن ريفي ومدير تنفيذي في الإذاعة والتلفزيون.

وقالت لصحيفة نيويورك بوست "إنها هدية من الله بالنسبة إلينا. التقينا في سبتمبر/أيلول الماضي".

"أنا أرملة لـ 14 عاما. كان زوجي، مثل روبرت، رجل أعمال ... لذا أتحدث بلغة روبرت. ونتشارك نفس المعتقدات".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حضر مردوخ مسابقة "سوبر بول" مؤخرا مع ابنته إليزابيث مردوخ (يسار) وآن ليزلي سميث (يمينا)

وأضاف مردوخ، الذي أنجب ستة أطفال من زيجاته الثلاث الأولى "نتطلع إلى قضاء النصف الثاني من حياتنا معا".

وسيقام حفل الزفاف في أواخر الصيف وسيقضي الزوجان وقتهما بين كاليفورنيا ومونتانا ونيويورك وبريطانيا.