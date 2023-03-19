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العملة الأوروبية الموحدة: ما الذي حققته لأوروبا؟
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العملة الأوروبية الموحدة: ما الذي حققته لأوروبا؟
19 مارس/ آذار 2023، 21:11 GMT
آخر تحديث قبل 16 دقيقة
ما الذي حققته العملة الأوروبية الموحدة للدول التي أصدرتها؟
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