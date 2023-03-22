روسيا وأوكرانيا: قتلى في هجوم جديد شنته موسكو على كييف ومدن أخرى

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، DSNS Ukraine التعليق على الصورة، العديد من الأشخاص فُقدوا في أعقاب هجوم على أبنية سكنية في رجيشيف

شنت القوات الروسية هجمات استهدفت عدة مدن أوكرانية، مما أسفر عن مقتل نحو أربعة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة سكنية في العاصمة كييف.

وتعرضت طوابق علوية لمبنيين سكنيين لهجوم في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء في ضواحي العاصمة.

وقالت فرق الإنقاذ إن صبيا، يبلغ من العمر 11 عاما، كان من بين الضحايا.

وقال مسؤولون في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، إن القوات استطاعت صد هجوم شنته طائرة مسيّرة أوكرانية على أسطولهم.

كما تحدثت أنباء، نقلا عن سكان، عن وقوع انفجارات في مدينة سيفاستوبول الساحلية.

وقال ميخائيل رازفوجيف، رئيس السلطات المدعومة من روسيا في سيفاستوبول، إن ثلاثة "أجسام" استهدفت أسطول البحر الأسود دُمرت ولم يلحق أي ضرر بالسفن الحربية الروسية.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الأوكراني، الذي قال في وقت سابق الأسبوع الجاري، إنه دمر صواريخ كانت متجهة نحو الأسطول في دجانكو شمالي القرم.

صدر الصورة، DSNS Ukraine

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت ما يزيد على 20 "طائرة مسيّرة مقاتلة" فضلا عن صواريخ وقذائف.

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الصيني، شي جينبينغ لروسيا، قال إنه في كل مرة ينطقون فيها كلمة "سلام" في موسكو، يُصدر أمر جديد بشن هجمات.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء إن العديد من بنود خطة السلام الصينية المكونة من 12 بندا "يمكن اعتبارها أساسا لتسوية الصراع في أوكرانيا متى كان الغرب وكييف على استعداد لذلك".

ولا تقدم الخطة مقترحات محددة، كما لا تدعو صراحة القوات الروسية إلى مغادرة الأراضي الخاضعة للسيادة الأوكرانية.

وقال أندريه يرماك، رئيس ديوان الرئاسة، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم روسي منفصل في مدينة أوديسا الجنوبية عندما تعرض مبنى من ثلاثة طوابق في أرض دير لهجوم.

كما أُطلقت طائرات مسيّرة في المنطقة الشمالية الغربية من جيتومير، بيد أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقال الجيش الأوكراني إن 16 من 21 طائرة مسيّرة أُطلقت يوم الأربعاء أُسقطت.