مقتل خمسة أشخاص بسبب فيروس ماربورغ في تنزانيا والسلطات الصحية تؤكد احتواء المرض

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ينتمي فيروس ماربورغ لعائلة الفيروسات التي ينتمي إليها وباء إيبولا

قتل فيروس ماربورغ خمسة أشخاص في منطقة كاغيرا شمال غربي تنزانيا، وفقاً لوزارة الصحة التنزانية.

ويُعد ارتفاع درجة الحرارة من الأعراض الشائعة لهذا الفيروس القاتل الذي يشبه الإيبولا إلى حدٍ كبير، وهو ذات العرض الذي يصاب به مريض الإيبولا اذ يحصل نزيف وتوقف في الوظائف البيولوجية لأجهزة الجسم.

وأكدت وزيرة الصحة في تنزانيا يامي مواليمو أن السلطات الصحية سيطرت على المرض، معربة عن ثقتها في أنه لن ينتشر على نطاق أوسع.

ويتلقى المصابون بالمرض العلاج بالمستشفيات في حين يخضع 161 شخصاً للمراقبة الطبية، وفقاً لمواليمو.

وأشادت منظمة الصحة العالمية باستراتيجية تنزانيا في التعامل مع انتشار هذا الفيروس.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديسو موتي إن "الجهود التي تبذلها السلطات الصحية التنزانية لتحديد أسباب المرض تُعد مؤشراً واضحاً على إصرار السلطات في البلاد على الاستجابة بفاعلية لمواجهة تفشي المرض".

وينتمي فيروس ماربورغ لنفس عائلة فيروس إيبولا، وهي عائلة فيروسات فيلوفيروس، وقد تصل احتمالات الوفاة بسبب هذا المرض إلى حوالي 50 في المئة بين المصابين.

يُعد فيروس ماربورغ مرضاً خطيراً، وقد يكون مميتاً، تصحبه أعراض الصداع، وارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العضلات، والقيء الدموي، والنزيف.

ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروسات معتمد للتعامل مع هذا المرض، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية التي أضافت أن العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف وتناول المرضى للسوائل عبر الوريد أثبتت كفاءة في علاج المصابين.

وتتركز الإصابات والوفيات بسبب فيروس ماربورغ في قارة أفريقيا حالياً، حيث خلف الفيروس مئات الوفيات في الماضي.

واكتشف هذا الفيروس للمرة الأولى عام 1967 بعد أن أصاب 31 شخصاً وقتلهم على الفور في ألمانيا وصربيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يُعد خفاش الفاكهة المصري من الحيوانات التي تنقل فيروس ماربورغ

كما رصد انتشار هذا المرض في غينيا، وأوغندا، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت غينيا الاستوائية أول انتشار للمرض فيها الشهر الماضي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية التي أكدت مقتل تسعة أشخاص على الأقل بسبب الفيروس.

وفي يوليو/ تموز الماضي، توفي جراء المرض أيضا شخصان في غانا، ما دفع السلطات الغانية إلى فرض إجراءات حجر صحي على 98 شخصاً كانوا مخالطين للمصابين. وبعد ذلك بشهرين، أعلنت السلطات الصحية نهاية انتشار المرض.

وفي عام 2021، أكد مسؤولون في قطاع الرعاية الصحية في غينيا ظهور أول إصابة بالفيروس في غرب أفريقيا في حين شهدت أنغولا تفشياً للمرض في عام 2005، والذي قتل أكثر من 300 شخصاً.

وغالباً ما ينقل خفاش الفاكهة المصري (روسيتا) الفيروس، كما من الممكن أن تنقله القرود الخضراء والخنازير الأفريقية أيضاً.