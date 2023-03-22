المعارضة الفرنسية: اتهام ماكرون "بالغطرسة" و"حالة الإنكار" في مواجهة الاحتجاجات على تعديلات نظام التقاعد

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تتهم المعارضة الفرنسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بالغطرسة" و"حالة الإنكار" في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المستمرة

انتقدت المعارضة الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب تعليقاته التي دافع فيها عن قراره بفرض تعديلات على نظام التقاعد.

واتهمت المعارضة ماكرون "بالغطرسة" و"حالة الإنكار" في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المستمرة، خصوصاً بعد فوز حكومته الذي وصف "بالضعيف" في نيل ثقة البرلمان الفرنسي بفارق تسعة أصوات، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وخلال مقابلة تلفزيونية، اتهم ماكرون المعارضين لقانون نظام التقاعد بتجاهل الواقع. وقال:"دون رفع سن التقاعد بمقدار عامين إلى أربعة وستين عاماً، فإن نظام التقاعد سيغرق في ديون لا حل لها".