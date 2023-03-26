روسيا وأوكرانيا: علاقات موسكو وبكين "لا تأخذ طابع التكتل وليست موجهة ضد أي دولة أخرى"

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بوتين وشي جينبينغ يؤكدان على أن علاقة بلديهما ليست موجهة ضد أي بلد آخر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي بُثت الأحد أن روسيا والصين لا تعملان على تشكيل حلف عسكري وأن العلاقة بينهما شفافة ولا تخفيان أي شيء فيما يتعلق بتعاونهما العسكري.

وتأتي هذه التصريحات لبوتين بعد أيام قليلة على القمة التي جمعته في موسكو بالرئيس الصيني شي جينبينع والتي أعلنا فيها صداقتهما وتعهدا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات عدة من بينها المجال العسكري.

وكان الزعيمان قد وقعا على اتفاقيات بمواصلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأصدرا بياناً مشتركاً في ختام القمة أكدا فيه على أن علاقتهما لا تأخذ طابع المواجهة أو التكتل، وليست موجهة ضد أي دولة أخرى.

وتأتي تصريحات بوتين أيضاً في وقت تصارع روسيا من أجل تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض فيما تطلق عليه" العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وبعد يوم واحد من إعلان بوتين عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال بوتين في المقابلة:" نحن لا نعمل على تشكيل أي تحالف عسكري مع الصين. نعم، لدينا تعاون في مجال التبادل التقني- العسكري، ونحن لا نخفي ذلك. كل شيء شفاف، ولا يوجد شيء سري."

وكانت الصين وروسيا قد وقعتا على اتفاقية شراكة "بلا حدود" في أوائل 2022، قبل أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا.

وامتنعت بكين عن انتقاد قرار بوتين بالغزو وروجت لخطة سلام في اوكرانيا. لكن الغرب رفض المقترحات الواردة في الخطة واعتبرها "خدعة لكسب المزيد من الوقت لبوتين لكي يعيد بناء قواته في أوكرانيا".

وقالت واشنطن مؤخراً إنها تتخوف من قيام بكين بتسليح روسيا، وهو أمر تنفيه الصين، وتقول إن واشنطن وليس بكين هي من "تقوم بلا توقف بشحن الأسلحة إلى ساحة المعركة" في أوكرانيا.

ونفى الرئيس الروسي، في تصريحاته، أن يكون تعزيز علاقات موسكو مع بكين في مجالات مثل الطاقة والتمويل يعني أن روسيا ستصبح أكثر اعتماداً على الصين وتحت تأثير كبير منها، قائلاً إن ذلك الرأي يأتي من "أناس يشعرون بالغيرة".

وقال بوتين: "طوال عقود رغب الكثيرون بقلب الصين ضد الاتحاد السوفييتي وروسيا، وبالعكس. نحن نفهم العالم الذي نعيش فيه. ونقدّر حقاً علاقاتنا الثنائية والمستوى الذي وصلت إليه خلال السنوات الأخيرة."

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، روسيا تصارع من أجل تحقيق مكاسب على الأرض في ساحات المعارك شرقي أوكرانيا في مواجهة القوات الأوكرانية

اتهامات للغرب

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واتهم بوتين أيضاً الولايات المتحدة وحلف شمال الأطليس "الناتو" بالسعي من أجل بناء "حلف عالمي جديد" يحمل بعض الشبه للحلف الذي كان في الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان الإمبراطورية.

وذكر بوتين بالاسم كلاً من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واعتبرها "دولاً تصطف بالدور للانضمام إلى حلف ناتو عالمي".

وأشار إلى الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها بريطانيا واليابان في وقت سابق من هذا العام.

وقال: "لهذا السبب يتحدث محللون غربيون عن شروع الغرب في بناء حلف جديد مشابه للحلف الذي تشكل في ثلاثينيات القرن الماضي من جانب النظامين الفاشيين في ألمانيا وإيطاليا والنظام العسكري في اليابان".

وكان أمين الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد زار اليابان وكوريا الجنوبية هذا العام، وأكد على أهمية عمل الحلف عن كثب مع شركائه في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وتحدث أيضاً عن تزايد التوترات بين الغرب والصين وحث على تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقد صور بوتين الأفعال الروسية في أوكرانيا بأنها رد دفاعي ضد غرب هجومي معاد مشبهاً ذلك بحرب موسكو ضد قوات ألمانيا النازية الغازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون هذه الايحاءات، قائلة إن موسكو تسعى للاستيلاء على الأرض وشل قدرة أوكرانيا على العمل كدولة مستقلة.