إعصار ميسيسيبي: صور تظهر حجم الدمار الذي ضرب الولاية
أظهرت صور حجم الدمار في ولاية ميسيسيبي حيث تسبب الإعصار، الذي ضرب الولاية، في مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا.
سويت بلدة رولينغ فورك، حيث يعيش 20 في المئة من سكانها تحت خط الفقر، بالأرض يوم الجمعة.
وقال عمدة بلدة رولينغ فورك، إلدريدج ووكر، لشبكة سي أن أن الأمريكية "مدينتي ذهبت. كل ما آراه حين أنظر من اليسار إلى اليمين هو الدمار".
لم يتسبب الإعصار في انقلاب السيارات فحسب، بل انقلبت أيضا المنازل.
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن الصور القادمة من ولاية ميسيسيبي بأنها "مفجعة" وأمر بالمساعدة الفيدرالية.
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لا تزال جهود البحث والإنقاذ المجتمعية مستمرة في حالة من الصدمة.
قالت إدارة الطوارىء إن هناك أربعة أشخاص مفقودون.
دمر الإعصار العديد من القرى، والمناطق الريفية، وتسبب في سقوط الأشجار وقطع خطوط الطاقة.
شق الإعصار طريقه مصحوباً بعواصف رعدية وأمطار غزيرة، عبر ولاية مسيسيبي وقت متأخر من مساء الجمعة.
تعد الإعصارات شائعة الحدوث نسبياً في الولايات المتحدة، وبخاصة في الولايات الجنوبية والوسطى من البلاد.