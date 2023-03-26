إعصار ميسيسيبي: صور تظهر حجم الدمار الذي ضرب الولاية

قبل 55 دقيقة

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أظهرت صور حجم الدمار في ولاية ميسيسيبي حيث تسبب الإعصار، الذي ضرب الولاية، في مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا.

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سويت بلدة رولينغ فورك، حيث يعيش 20 في المئة من سكانها تحت خط الفقر، بالأرض يوم الجمعة.

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وقال عمدة بلدة رولينغ فورك، إلدريدج ووكر، لشبكة سي أن أن الأمريكية "مدينتي ذهبت. كل ما آراه حين أنظر من اليسار إلى اليمين هو الدمار".

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لم يتسبب الإعصار في انقلاب السيارات فحسب، بل انقلبت أيضا المنازل.

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن الصور القادمة من ولاية ميسيسيبي بأنها "مفجعة" وأمر بالمساعدة الفيدرالية.

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لا تزال جهود البحث والإنقاذ المجتمعية مستمرة في حالة من الصدمة.

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قالت إدارة الطوارىء إن هناك أربعة أشخاص مفقودون.

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دمر الإعصار العديد من القرى، والمناطق الريفية، وتسبب في سقوط الأشجار وقطع خطوط الطاقة.

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شق الإعصار طريقه مصحوباً بعواصف رعدية وأمطار غزيرة، عبر ولاية مسيسيبي وقت متأخر من مساء الجمعة.

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