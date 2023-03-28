إطلاق نار في مدرسة ناشفيل: كم بلغ عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة عام 2023؟

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تظهر البيانات أن ملكية الأسلحة في الولايات المتحدة قد نمت على مدى السنوات العديدة الماضية

يعد عنف الأسلاحة عنصراً أساسياً في الحياة العامة الأمريكية - لكن القضية سياسية للغاية، حيث يحرّض دعاة السيطرة على الأسلحة في البلاد ضد الأشخاص الذين يحمون بشدة حقهم في حمل السلاح.

لقد بحثنا في بعض الأرقام وراء الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

حوادث إطلاق النار الجماعي في ارتفاع

وقع أكثر من 130 حادث إطلاق نار جماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا العام حتى الآن، بما في ذلك الهجوم على مدرسة في ناشفيل، والذي قتل فيه ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين.

تظهر الأرقام من أرشيف Gun Violence Archive - وهي قاعدة بيانات بحثية غير ربحية - أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعية قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي، بمتوسط مرتين في اليوم.

والولايات المتحدة ليس لديها تعريف واحد لـ "إطلاق النار الجماعي"، فإن أرشيف قاعدة البيانات يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه "حادث أصيب أو قتل فيه أكثر من أربعة أشخاص"، وتشمل البيانات إطلاق النار الذي يحدث في المنازل والأماكن العامة.

أسفر الهجوم الأكثر دموية من هذا القبيل، في لاس فيغاس في عام 2017، عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة 500شخص. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من عمليات إطلاق النار الجماعية خلفت أقل من 10 قتلى.

كيف تتسارع الوفيات في أمريكا بسبب الأسلحة النارية؟

لقي 48830 شخصًا حتفهم بسبب إصابات متعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة خلال عام 2021، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

هذه زيادة بنسبة 8٪ تقريبًا عن عام 2020، الذي كان عامًا قياسيًا للوفيات بالأسلحة النارية.

ومع أن عمليات إطلاق النار الجماعية وجرائم القتل بالأسلحة النارية عمومًا تحظى بأغلب الاهتمام الإعلامي، فإن أكثر من نصف العدد الإجمالي لعمليات إطلاق النار في عام 2020 كان حالات انتحار.

في ذلك العام، كان هناك أكثر من 19000 حالة وفاة جراء جرائم عمليات القتل، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ويمثل الرقم زيادة بنسبة 34٪ عن عام 2019، وزيادة بنسبة 75٪ على مدار العقد السابق.

تظهر البيانات أيضاً أن ما يقرب من 53 شخصاً يُقتلون كل يوم بسلاح ناري في الولايات المتحدة.

وهذه نسبة أكبر بكثير من جرائم القتل مما هو عليه الحال في كندا وأستراليا وإنجلترا وويلز والعديد من البلدان الأخرى.

كم عدد البنادق الموجودة في الولايات المتحدة؟

في حين أن حساب عدد الأسلحة في أيدي المدنيين في جميع أنحاء العالم أمر صعب، فقد قدرت أحدث الأرقام من "Small Arms Survey " وهو مشروع بحثي مقره سويسرا، أن 390 مليون بندقية كانت متداولة في الولايات المتحدة خلال عام 2018.

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وتقدر نسبة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة المخصصة لكل مقيم قرابة 120.5 سلاحاً نارياً، ما يشكل ارتفاعاً عن 88 سلاحاً نارياً لكل 100 مقيم في عام 2011 ، وهي نسبة تفوق بشكل كبير النسب المسجلة في الدول الأخرى حول العالم.

كما تشير البيانات الأحدث من الولايات المتحدة إلى أن ملكية السلاح نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية.

ووجدت دراسة ، نشرتها دورية"Annals of Internal Medicine" في فبراير شباط ، أن 7.5 مليون بالغ أمريكي أصبحوا مالكي أسلحة جدد بين يناير كانون الثاني 2019 وأبريل نيسان 2021.

وجعل هذا بدوره قرابة 11 مليون شخص، عرضة لخطر الإصابة أو القتل بالأسلحة النارية، من بينهم 5 ملايين طفل، وحوالي نصف مالكي الأسلحة الجدد في تلك الفترة الزمنية كانوا من النساء، بينما كان 40٪ إما من السود أو من أصول إسبانية.

من هم الداعمون لضبط السلاح ؟

غالبية الأمريكيين يؤيدون قوانين تحد من انتشار الأسلحة في البلاد.

إذ قال 57٪ من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة - على الرغم من انخفاض النسبة العام الماضي - وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب.

وقال 32٪ إن القوانين يجب أن تظل كما هي، بينما قال 10٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنه يجب جعل القوانين لامتلاك السلاح "أقل صرامة".

وتثير قضية الأسلحة في الولايات المتحدة الانقسام بشكل كبير، والتي تكون إلى حد كبير على أسس حزبية.

وأشارت دراسة أخرى أجرتها مؤسسة غالوب إلى أن "الديمقراطيين أجمعوا تقريبًا على دعمهم لقوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة"، حيث أيّد ما يقرب من 91٪ وجود قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.

من ناحية أخرى، وافق 24٪ فقط من الجمهوريين على نفس البيان، إلى جانب 45٪ من الناخبين المستقلين.

واتخذت بعض الولايات خطوات لحظر أو تنظيم ملكية الأسلحة الهجومية بشكل صارم - مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوانين تختلف من ولاية إلى آخرى فولاية كاليفورنيا - على سبيل المثال، حظرت ملكية الأسلحة الهجومية مع استثناءات محدودة.

ويتم دعم بعض الضوابط على نطاق واسع من قبل الأشخاص عبر الانقسام السياسي - مثل القيود التي تحكم بيع الأسلحة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو في قوائم "المراقبة" التابع للسلطات الأمنية والقضائية.

من هم المعارضون لضبط السلاح ؟

على الرغم من سنوات من المشاكل المالية والصراع الداخلي، لا تزال الجمعية الوطنية للبنادق (NRA) أقوى جماعة ضغط لحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، مع ميزانية كبيرة للتأثير على أعضاء الكونجرس في سياسة الأسلحة.

ولطالما أنفقت هي والمنظمات الأخرى بشكل مستمر على الرسائل المؤيدة لحقوق السلاح أكثر من منافسيها ضمن الجماعات الضاغطة في اتجاه السيطرة على الأسلحة، خلال الدورات الانتخابية الماضية.

كما قامت عدة ولايات إلى الحد بشكل كبير من القيود المفروضة على من يمكنه حمل السلاح، فعلى سبيل المثال، وقع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت على قانون "مشروع قانون حمل غير مسموح به" يسمح لسكان الولاية بحمل المسدسات دون ترخيص أو تدريب، في يونيو حزيران من عام 2021.

وبالمثل، أصبحت جورجيا في أبريل/نيسان من العام الماضي في المرتبة 25 في البلاد التي تلغي الحاجة إلى تصريح لإخفاء أو حمل سلاح ناري علانية، ويعني القانون أن أي مواطن في تلك الولاية له الحق في حمل سلاح ناري دون ترخيص أو تصريح.