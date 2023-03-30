روسيا وأوكرانيا: رجال دين أرثوذكس يرفضون إجبارهم على مغادرة دير تاريخي في كييف

هوغو بوتشيغا

بي بي سي - كييف

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، حضر المئات من المصلين صلاة في الدير يوم الاربعاء

يقول رجال دين المسأرثوذكس، إنهم سيبقون في دير تاريخي بالعاصمة الأوكرانية كييف، على الرغم من مخطط الحكومة بإجلاء مئات القساوسة والرهبان والطلاب.

يعد دير بيشيرسك لافرا مقراً للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي انفصلت عن بطريركية موسكو بعد بدأ الحرب العام الماضي.

لكن المسؤولين الأوكرانيين يشتبهون في أن بعض كبار رجال الدين حافظوا على علاقات مع الكنيسة في موسكو، وهو ما ينفيه الأشخاص الذين وجهت نحوهم الشكوك.

وصدرت أوامر للكنيسة الأرثوذكسية بمغادرة الموقع بحلول نهاية يوم الأربعاء.

وقالت الحكومة الأوكرانية، التي تمتلك ديراً واسعاً من القرن الحادي عشر يطل على نهر دنيبرو، إن القرار اتخذ بعد أن اكتشفت اللجنة انتهاكات متعددة لاتفاقية إيجار المجمع، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو.

وقال متروبوليتان كليمنت، رئيس المكتب الإعلامي للكنيسة إنه "لا توجد أسباب قانونية" للمغادرة.

وقال لبي بي سي "إذا أجبرتنا الحكومة على القيام بذلك بشكل غير قانوني، فهذا يسمى استبداداً... لسنا بحاجة إلى مثل هذه الدولة أو الحكومة. لدينا الدستور والقوانين. لا نقبل الأساليب الأخرى".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بي بي سي إكسترا بودكاست يناقش كل أمور حياتنا اليومية، يأتيكم ثلاثة أيام أسبوعياً الحلقات البودكاست نهاية

القضية أيضاً سياسية للغاية. وتتهم السلطات الأوكرانية بعض أعضاء الكنيسة بدعم موسكو سراً خلال الحرب، على الرغم من استنكار بعض القادة للغزو الروسي.

في العام الماضي، نفّذت أجهزة الأمن الأوكرانية مداهمة للدير ومباني أخرى تابعة للكنيسة الأرثوذكسية، واعتقل العشرات من رجال الدين بتهمة الخيانة والتعاون مع روسيا. ومع ذلك، تقول الكنيسة إنه لا يوجد دليل يدعم هذه الاتهامات.

علاوة على ذلك، فُتح تحقيق جنائي العام الماضي بعد ظهور شريط فيديو يظهر دعاية موالية لروسيا، في إشارة إلى صحوة "روسيا الأم"، بينما اتُهم رئيس أبرشية في منطقة فينيتسا بوسط أوكرانيا بإعداد منشورات دعم لموسكو.

وتجمّع مئات المصلين، الأربعاء، خارج المجمع وسط تساقط ثلوج خفيفة لحضور قداس، كما كانت الشرطة في الأيام الأخيرة تقوم بتفتيش السيارات الداخلة والمغادرة للمكان، لكن الوضع بقي هادئا.

وقد كشفت عملية الطرد عن انقسامات في صفوف الطائفة الأرثوذكسية الأوكرانية.

في السنوات الأخيرة، انضم الكثيرون إلى الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا، التي مُنحت الاستقلال في عام 2019، بينما لا يزال الملايين يتبعونها وهي التي انفصلت عن موسكو في مايو/أيار الماضي، بعد قرون من التبعية لها.

وقالت لوبوف بانك، وهي مغنية كورال تبلغ من العمر 60 عاماً من مدينة بولتافا بوسط البلاد، إنها كانت تتظاهر في لافرا لمدة ثلاثة أيام، ووصفت قرار الطرد بـ "السياسي".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مصلون يتجمّعون خارج كنيسة في مجمع دير بيشيرسك لافرا

وقالت "إنهم (الحكومة) لا يتبعون الدستور... الرهبان ملائكة حقيقيون. لا أريد أن تفعل السلطات ذلك".

ليس من الواضح ما الذي سيحدث إذا لم يغادر الرهبان المجمع، لكن وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشينكو، قال إن السلطات لن تستخدم القوة لطردهم.