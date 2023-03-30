تحطم طائرة كنتاكي: مقتل تسعة أشخاص في حادثة تصادم مروحيتين عسكريتين أمريكيتين

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وقعت الحادثة خلال مهمة تدريبية بحسب الجيش الأمريكي

قُتل تسعة أشخاص في تحطم طائرتي هليكوبتر ليلة الأربعاء تابعتين للجيش الأمريكي فى ولاية كنتاكي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يمكن لكل من المروحيتين أن تقل ما يصل الى 11 شخصاً وقد تحطمتا في منطقة تريغ بشمال غرب فورت كامبل حيث مقر قيادة الفرقة المجوقلة 101.

وقع الحادث حول الساعة 9.35 مساء بحسب التوقيت المحلي (1.35 صباحاً بتوقيت جرينتش)، خلال مهمة تدريبية بالقرب من قاعدة عسكرية.

ووصف حاكم الولاية آندي بشير الأنباء بالصعبة، فيما أكد مسؤولون الوفيات التسعة، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، واي بي سي نيوز ، ورويترز.

وفي تصريح لبي بي سي نيوز قال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن المروحيتان من طراز بلاك هوك اتش اتش-60 تحطمتا خلال "مهمة تدريب روتينية".

وأضاف أن "القيادة تركز حالياً على رعاية الجنود وعائلاتهم".

وردّاً على سؤال من بي بي سي عما إذا كانت طائرتا الهليكوبتر اصطدمتا ببعضهما، قال المتحدث إنه "لم يتمكن من تأكيد التفاصيل في هذا الوقت".

وأضاف أن الحادث قيد التحقيق وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات فور توفرها.

ووفقاً لموقع الجيش الأمريكي فإن فرقة 101 الجوية، هي فرقة الهجوم الجوي الوحيدة في الجيش الأمريكي والتي تم إرسالها إلى مناطق صراع خارج الولايات المتحدة.