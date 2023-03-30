دونالد ترامب وستورمي دانيلز: توجيه اتهامات جنائية للرئيس الأمريكي السابق في قضية نجمة الأفلام الإباحية
سيواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات رسمية في قضية دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.
ولم تعلن تفاصيل التهم التي يواجهها ترامب بعد.
وقررت هيئة محلفين في نيويورك توجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق بعد تحقيق في دفع 130 ألف دولار لدانيلز مقابل صمتها بشأن علاقة مزعومة بينهما.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات. ويصف التحقيق في هذا القضية بأنه مُسَيّسْ.
وتأتي قضية شراء صمت دانيلز بين عدد من القضايا التي تلاحق ترامب البالغ من العمر 76 عاما ويسعى للترشح للرئاسة مرة أخرى.
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وكان ترامب تعهد بمواصلة حملته الانتخابية ليصبح مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا وجّهت إليه لائحة اتهام.