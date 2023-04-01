أندرو تيت: الإفراج عن الأخوين تيت المتهمين باستغلال نساء جنسيا ووضعهما قيد الإقامة الجبرية

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، كان أندرو تيت وشقيقه رهن الاحتجاز في مزاعم عن تورطهما بقضايا اتجار بالبشر واغتصاب، ما ينفيه كلاهما.

نُقل أندرو تيت، بطل الكيك بوكسينغ السابق (الملاكمة التي تسمح بالركل بالأرجل) وصانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الإقامة الجبرية في وقت متأخر يوم الجمعة، وذلك بعد أن ألغت محكمة رومانية طلب الادعاء بإبقائه رهن الاحتجاز لدى الشرطة حتى أواخر أبريل/ نيسان الجاري.

وظل تيت وشقيقه تريستان، وامرأتان رومانيتان من المشتبه فيهما، رهن الاحتجاز لدى الشرطة منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول، حيث يحقق المدعون معهم للاشتباه في الاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال النساء جنسيا، ما ينفيه كلا الشقيقين.

وقال يوجين فيدينيك محامي تيت وشقيقه: "إن الشقيقين مُنعوا من الاتصال بالشهود ومغادرة المنزل دون موافقة السلطات القضائية". مضيفاً "ليس لدينا دوافع المحكمة حتى الآن، ولا نعرف ما إذا كانت هناك حالات اعتراض أخرى".

وقال تريستان تيت للصحفيين في رومانيا من خارج السجن "سنعود إلى المنزل"، بينما لم يُعلق شقيقه.

وكان أكثر من 20 مناصراً ينتظرونهما خارج السجن وهم يهتفون "توب جي" كما يُعرف تيت بين أتباعه.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت نفس محكمة الاستئناف في العاصمة الرومانية بوخارست طلب الشقيقين بالإفراج عنهما بكفالة.

وقال القضاة، في أحكام سابقة بمد فترة احتجازهما لدى الشرطة، بأن الشقيقين تيت يشكلان خطرا، وإن هروبهما أو إطلاق سراحهما بكفالة قد يعرض التحقيق للخطر.

في حين قال محامي الشقيقين: "لا يوجد سبب يدعوهما للفرار لأن الهروب ليس حياة تستحق العيش ولا يريد الشقيقان تيت هذه الحياة. إنهما متعبان فقط ويريدان الراحة وليس هناك خطر أو احتمال أن يفران".

وبموجب التشريع الروماني، وجه المدّعون اتهامات ضد المشتبه بهم الأربعة، لكن القضية ما زالت قيد التحقيق ولم تُحال إلى المحاكمة.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يحظى تيت بملايين المتابعين على الإنترنت، على الرغم من حظر حساباته عن مواقع مثل: تيك توك وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب بسبب تعليقات مسيئة للنساء

وبحسب الادعاء، فأن أندرو تيت، الشخصية المثيرة للجدل، قد قام هو وشقيقه باحتجاز النساء وتجنيدهن واستغلالهن من خلال إجبارهن على "إنتاج محتوى إباحي لمواقع التواصل الاجتماعي" لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

وكان تيت، الذي يقيم في رومانيا منذ عام 2017، قد استُبعد من برنامج تلفزيون الواقع "بيغ براذر" البريطاني عام 2016 بسبب مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعتدي على امرأة.

واكتسب شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تم حظر حسابه على موقع تويتر لنشره تغريدة قال فيها: "إنه يتعين على النساء تحمل المسؤولية عند تعرضهن للاعتداء الجنسي". وقد أُعيد تفعيل حسابه على تويتر بعد ذلك إذ لديه نحو 5.5 مليون متابع.