غضب في فرنسا بعد ظهور وزيرة على غلاف مجلة بلاي بوي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images

أثارت وزيرة في الحكومة الفرنسية جدلا بعد التقاط صور لها من أجل غلاف مجلة "بلاي بوي".

وظهرت وزيرة الاقتصاد الاجتماعي الفرنسي، مارلين شيبا، بكامل ملابسها في الصورة التي ستوضع على غلاف مجلة بلاي بوي في عددها الصادر في أبريل/نيسان في فرنسا.

لكن هذه الخطوة من جانب الوزيرة أثارت استياء خصومها السياسيين وزملائها على السواء.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لشيبا إن قرارها الظهور على غلاف المجلة الترفيهية "لم يكن مناسبا على الإطلاق، لا سيما في الوقت الراهن".

ومنذ أسابيع، تشهد فرنسا سلسلة من المصادمات العنيفة بين الشرطة والعمال المضربين، الغاضبين من خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتغيير سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

كما وجهت الناشطة النسوية والنائبة من حزب الخضر ساندرين روسو انتقادا لشيبا، متسائلة عن توقيت الخطوة.

وقالت روسو لقناة "بي أف أم" الإخبارية الفرنسية إن "للنساء الحق في الكشف عن أجسادهن في أي مكان. ليس عندي مشكلة في ذلك، لكن هناك سياقا اجتماعيا".

وستُرفق صور مارلين شيبا مع حوار عن حقوق النساء والمثليين، بالإضافة إلى قضية الإجهاض.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

وفي يوم السبت، دافعت شيبا عن قرار الظهور في مجلة بلاي بوي، بأن غرّدت عبر تويتر قائلة: "الدفاع عن حق النساء في أن يفعلن بأجسادهن ما يرغبن به في أي مكان وزمان. في فرنسا، النساء أحرار، سواء أغضب ذلك الرجعيين والمنافقين أم لا".

ويتواتر ظهور مارلين شيبا، البالغة من العمر 40 عاما، كضيفة في البرامج الحوارية عبر التليفزيون الفرنسي. وكانت شيبا كاتبة نسوية قبل أن تتجه إلى السياسة. وفي كتاباتها، تناولت شيبا قضايا الأمومة وصحة المرأة والحمل وغيرها.

وفي أثناء خدمتها كوزيرة للمساواة بين الجنسين والتنوع وتكافؤ الفرص في فرنسا في عام 2018، أدخلت شيبا تشريعا يحظر المطاردة اللفظية والتحرش في الشوارع.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها شيبا جدلا؛ ففي عام 2010 وضعت كتابا ضمّنته نصائح جنسية للبدناء، فيما رآه كثير من النقاد ترويجا للكلام المبتذل. وفي عام 2017، اتُهمت شيبا بعمل زيارة لمنطقة شهيرة بأنها "محظورة الارتياد على النساء" في باريس.

ودافع محرر الطبعة الفرنسية من مجلة بلاي بوي، جان-كريستوف فلورنتن، عن قرار مارلين شيبا الظهور في المجلة.

ووصف فلورنتن شيبا بأنها أكثر الوزراء في حكومة ماكرون تماشيا مع روح العصر، بسبب مواقفها القوية والصريحة الداعمة لحقوق المرأة.

كما دافع المحرر عن مجلته ذاتها، رغم ما تثيره من غضب النسويين ممن يرون أن المجلة تجعل من جسم المرأة سلعة.