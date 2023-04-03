دونالد ترامب يصل إلى نيويورك استعدادا للمثول أمام المحكمة

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وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك استعدادا لمثوله أمام محكمة بشأن تهم جنائية تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

ويقضي الرئيس السابق ليلته في "برج ترامب" في مانهاتن، قبل أن يتوجه إلى المحكمة في وقت لاحق الثلاثاء.

وسيكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة لترامب في جلسة استماع ستعقد نحو الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي (19:15 بتوقيت غرينتش).

وينفي الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات.

وسيكون ترامب أول رئيس يواجه تهمة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس السابق على حسابه على منصة "تروث سوشل" التي يملكها يوم الأحد قائلاً: "سأذهب صباح الثلاثاء، صدقوا أم لا، إلى قاعة المحكمة". وأضاف: "لم يكن من المفترض أن تكون أمريكا على هذا النحو".

وسافر ترامب إلى نيويورك على متن طائرته الخاصة، ومن المتوقع أن يمضي الساعات التي تسبق جلسة الاستماع في مقر إقامته السابق في نيويورك مع مستشاريه القانونيين.

وسيسافر إلى محكمة مانهاتن الجنائية في عملية تشرف عليها تأمين هيئات إنفاذ القانون الأمريكية.

وستأخذ بصمات ترامب تبعا لإجراءات التوقيف، لكن ليس واضحاً بعد ما إذا كان سيتم تصويره.

وبعد ذلك سيمثل أمام قاضٍ يتلو عليه قرار الاتهام - مجموعة التهم. وسبق أن قال محاموه إنه لن يقر بأنه مذنب.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب يواجه جنحة واحدة، على الأقل، بسبب تزوير سجلات تجارية. وتشير تقارير أخرى إلى وجود نحو 30 تهمة في لائحة الاتهام.

ومن المتوقع أن يفرج عن الرئيس السابق بكفالة مادية وأن يعود إلى مقره إقامته في فلوريدا مساء الثلاثاء، حيث يرتب لإلقاء كلمة عند الساعة 20.15 بالتوقيت المحلي.

وسبق وصوله إلى نيويورك إجراءات أمنية مشددة في برج ترامب حيث مقر إقامته وخارج قاعة المحكمة.

وقال عمدة مدينة نيويورك إريك أدامز في وقت مبكر من يوم الاثنين، إنه رغم أن المدينة لا تواجه أي تهديدات محددة، يظل المسؤولون جاهزين.

وأضاف قائلاً إنه "بينما تفكر بعض العناصر الإثارية في القدوم إلى مدينتنا غداً، رسالتنا واضحة: اضبطوا أنفسكم".