دونالد ترامب: اعتقال الرئيس الأمريكي السابق بتهم جنائية
استُدعى دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن الجنائية بتهم جنائية يقال إنها تتعلق بمدفوعات مالية سرية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016.
غادر منزله في برج ترامب بعد وقت قصير من الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت غرينتش). لوح للكاميرات المنتظرة بقبضة يده، قبل أن يركب سيارته. أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يُعتقل بتهم جنائية.
استغرق الأمر دقائق فقط حتى اجتاز موكب الرئيس السابق مسافة 6.4 كيلومتر من منزله في برج ترامب إلى محكمة مانهاتن الجنائية. خلال الرحلة، نشر على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي: "يبدو الأمر سريالياً جداً - يا إلهي، سوف يعتقلونني".
بدا هادئاً وجاداً وهو يسير إلى قاعة المحكمة، وتوقف ليلوّح للحشد.
وهو الآن داخل قاعة المحكمة، حيث سيستمع إلى التهم الموجهة إليه.
تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة
قصص مقترحة
قصص مقترحة نهاية