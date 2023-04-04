دونالد ترامب: اعتقال الرئيس الأمريكي السابق بتهم جنائية

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

استُدعى دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن الجنائية بتهم جنائية يقال إنها تتعلق بمدفوعات مالية سرية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016.

غادر منزله في برج ترامب بعد وقت قصير من الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت غرينتش). لوح للكاميرات المنتظرة بقبضة يده، قبل أن يركب سيارته. أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يُعتقل بتهم جنائية.

صدر الصورة، Reuters

استغرق الأمر دقائق فقط حتى اجتاز موكب الرئيس السابق مسافة 6.4 كيلومتر من منزله في برج ترامب إلى محكمة مانهاتن الجنائية. خلال الرحلة، نشر على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي: "يبدو الأمر سريالياً جداً - يا إلهي، سوف يعتقلونني".

صدر الصورة، John Moore

بدا هادئاً وجاداً وهو يسير إلى قاعة المحكمة، وتوقف ليلوّح للحشد.

صدر الصورة، Getty Images

وهو الآن داخل قاعة المحكمة، حيث سيستمع إلى التهم الموجهة إليه.

صدر الصورة، Getty Images