ماكرون وفون دير لاين: ما الرسائل التي سينقلها الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى الرئيس الصيني؟

تيسا وونغ

مراسلة شؤون آسيا في بي بي سي

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، التقت فون دير لاين وماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس للتحضير لرحلتهما إلى الصين

في الوقت الذي يلتقي فيه إيمانويل ماكرون وأورسولا فون دير لاين مع شي جينبينغ، سيرسلان رسالة تؤكد وحدة أوروبا، على الرغم من سعي الصين لاستغلال أي تصدعات بين الحلفاء الأوروبيين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الصيني الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية في بكين يوم الخميس.

وتعد رحلتهما المشتركة هي الأحدث في اندفاع ملحوظ من القادة الأوروبيين نحو الصين، التي شهدت زيارة المستشار الألماني أولاف شولز ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في الأشهر الأخيرة.

ومثلهما، سيضغط ماكرون وفون دير لاين على الرئيس شي لاتخاذ مزيد من الخطوات لوقف الحرب في أوكرانيا، بينما يعملان أيضا على تحسين العلاقات التجارية المشحونة بشكل متزايد بين الاتحاد الأوروبي والصين، أكبر شريك تجاري لها.

من خلال محاولاته لإشراك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المرجح أن يلعب الرئيس الفرنسي دور الشرطي الصالح. وقال متحدث باسم قصر الإليزيه للصحفيين إن ماكرون وجد "نقاط تقارب مع المقترحات الصينية" بشأن إنهاء الحرب.

بينما، وصف البعض فون دير لاين بأنها "الشرطية السيئة من بروكسل"، نظرا لعلاقتها القوية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والتأييد الصريح لموقف الناتو.

وقبل أيام من وصولها، ألقت فون دير لاين خطابا شديد اللهجة تنتقد فيه الرئيس شي لحفاظه على صداقته مع بوتين. وفي إشارة إلى خطة السلام الصينية المكونة من 12 نقطة، رأت أن أي خطة لتعزيز عمليات الضم الروسية "ببساطة غير قابلة للتطبيق".

كما زجت بمفهوم "عدم المخاطرة"، وهو نسخة أكثر اعتدالا من فكرة الولايات المتحدة عن الابتعاد عن الصين، حيث ستتحدث أوروبا بشكل أكثر صرامة في الدبلوماسية، وتنويع مصادرها التجارية، وتحمي تجارتها والتكنولوجيا.

وقال الدكتور أندرو سمول، الباحث البارز في مؤسسة صندوق مارشال الألماني البحثية، إن الزعيمين يمثلان معا "مسارين مختلفين إلى حد ما في التفكير الأوروبي بشأن الصين".

"الأول يتعلق بترسيخ الصين لدعم بوتين في الحرب، خاصة في ما يتعلق بمسألة المساعدة المميتة. سيريدون القول إنها على الأٌقل ستضر بالعلاقة بأكملها مع أوروبا".

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ولكن مع قدوم ماكرون بوفد كبير يضم قادة أعمال "هناك أيضا علاقة تجارية واقتصادية مستمرة حتى في منتصف هذا.. الرسالة هي أن أوروبا وفرنسا لا تزالان تريدان القيام بأعمال تجارية".

زمن المؤكد أن وجود فون دير لاين في الصين كان بدعوة من ماكرون.

وأشار الدكتور سمول إلى أن هذا من شأنه أن يوفر "طمأنة بأنهما سيصمدان، ليس فقط بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشكك في نهج ماكرون تجاه روسيا والصين، ولكن أيضا للأمريكيين الذين سيراقبون عن كثب".

ولم تلتق الولايات المتحدة بالقيادة الصينية بعد، منذ أن ألغيت رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن التي طال انتظارها إلى بكين خلال الخلاف حول منطاد التجسس.

إن إظهار الوحدة من قبل ماكرون وفون دير لاين هو أيضا "محاولة لوضع حد لآمال صينية في استغلال الخلافات داخل أوروبا". يعتقد بعض المراقبين أن "هذا هو أحد أهداف بكين وهي تحاول جذب أجزاء من أوروبا بعيدا عن مدار الولايات المتحدة".

ولكن مع الحفاظ على علاقات الدول الأعضاء بدرجات متفاوتة من التقارب مع الصين، لم يتوصل الاتحاد الأوروبي بعد إلى إجماع واضح حول كيفية التعامل مع بكين. فبعض دوله، مثل فرنسا وألمانيا، أكثر حرصا على الحفاظ على العلاقات التجارية، بينما يرغب البعض الآخر، ولا سيما دول الكتلة السوفيتية السابقة المتوترة من روسيا، في بذل جهد أكبر في التعامل مع الصين.

ويكمن الخطر في أن الصين قد تستخدم علاقتها مع روسيا كوسيلة ضغط على أوروبا، كما يحذّر المراقبون.

قالت جانكا أويرتيل، مديرة برنامج آسيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنه بدلا من مجرد اتباع نهج الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، يجب على أوروبا رسم خطها الأحمر بوضوح وتحديد عواقب تجاوز الصين له.

"يحتاج الصينيون حقا إلى فهم المخاطر. هذه فرصة للأوروبيين ليقولوا، هذه هي مشكلتكم، كان من الممكن أن تبقوا بعيدين مثل عام 2014 (أثناء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم)، لكنكم اخترتوا عكس ذلك"، قال الدكتور أورتيل.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، زار ماكرون شي آخر مرة في بكين في عام 2019 قبل جائحة كوفيد

إذن كيف سيكون رد الصين؟

سيتم الترحيب بفون دير لاين بحذر. فقد أثارت كلمتها الأسبوع الماضي صدى لدى الصينيين، مما أدى إلى رد سريع من سفيرهم لدى الاتحاد الأوروبي، فو كونغ، الذي قال إنها تحتوي على "الكثير من التحريفات والتفسيرات الخاطئة" و"تشوه المواقف الصينية عن عمد".

يقول الخبراء إن الصين لن تكون حريصة على مفهومها الخاص بـ "عدم المخاطرة"، ولكن قد لا يكون أمامها خيار سوى قبوله. على أي حال، قد يكون من الصعب على الصين الاحتجاج نظرا لجهودها الخاصة لتصبح أكثر اكتفاء ذاتيا من الناحية الاقتصادية، مع دعم شي لاستراتيجية "الدورة المزدوجة" الخاصة به.

قال روبن وونغ، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية الذي يدرس العلاقات بين آسيا وأوروبا في جامعة سنغافورة الوطنية "لا يريد الصينيون أيضا الوقوع في موقف يعتمدون فيه بشكل كبير على الولايات المتحدة أو الروس".

قال وو تشيانغ، مستشار سياسي مستقل في بكين، إن الوحدة المتنامية بين الحلفاء الغربيين، التي أذكتها الحرب، تمثل "تطورا جادا في العلاقات الخارجية" للصين، مما يترك "مجالا ضئيلا للغاية أمامهم لاتخاذ موقف لا يتزعزع".

وأشار إلى أن الطريق الوحيد الذي يمكن أن تسلكه بكين هو أن تكون أكثر تعاونا في العمل، مثل رفع العقوبات التجارية. لم تكن الخطوة الصينية الأخيرة لمنع الواردات إلى ليتوانيا، بسبب قرارها السماح لتايوان بفتح سفارة بحكم الأمر الواقع، متوافقة مع الأوروبيين، الذين طوروا في المقابل أدواتهم الخاصة لعرقلة ما يرون أنه إكراه اقتصادي.

لكن أكبر نقطة شائكة ستكون حرب أوكرانيا.

حرصا على صقل أوراق اعتماده كمحاور، فضّل ماكرون المحادثات الشخصية مع اللاعبين الرئيسيين. لكن غموض القيادة الصينية يعني أن هناك القليل من الأدلة المتاحة على أنه يمكن بسهولة التأثير على شي بمثل هذا النهج.

كما يصعد ماكرون حملته مباشرة بعد زيارة الرئيس شي إلى روسيا، حيث أوضح البلدان، علنا على الأقل، لبقية العالم أن "صداقتهما بلا حدود" لا تزال سليمة إلى حد كبير.

وقال الدكتور وو إن هذا قد يعني أن زيارته للصين "قد تنتهي مثل زيارته لروسيا والمحادثات مع بوتين، فقد ثبت أنها غير مثمرة إلى حد كبير".

"في الشهر الماضي، شهدنا أيضا رياحا قوية من الدبلوماسية الأجنبية من الصين، تمثل عودتها إلى الساحة العالمية. في ظل هذه الظروف، تؤكد الصين بثقة موقفها، لذلك لن يتغير بسهولة".

لكن يعتقد آخرون أن هذا هو بالتحديد سبب حرص الصين على العمل مع ماكرون لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا، مستغلة الفرصة لتظهر للعالم أنها قادرة على فعل ما فشل الأمريكيون في تحقيقه حتى الآن.

في الأسابيع الأخيرة روّجت لنفسها كوسيط سلام بديل، وفاجأت العالم بيدها في اتفاق بين السعودية وإيران.

قال الدكتور وونغ "عندما تنتهي حرب أوكرانيا في نهاية المطاف، تريد الصين أن تكون على الطاولة.. هذه المرة سيُنظر إليها على أنها صانعة سلام. لذا فإن هذا سيرفع مكانتها في الدبلوماسية الدولية".

وأضاف أنه مع استمرار الحرب في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، واستمرار تقلص الصادرات الصينية "من مصلحة بكين أن تبدأ في ضبط رسالتها للروس".