كيف تنجو من الأعاصير؟

ماكس ماتزا

بي بي سي نيوز

قبل 58 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات بعد أن ضرب إعصار ميامي عام 1997

تحدث الأعاصير في الولايات المتحدة أكثر من أي مكان آخر على وجه الأرض. حيث تضرب المجتمعات الريفية في وسط البلاد وحتى المدن مثل نيويورك وميامي ولوس أنجلوس.

وتتسبب الأعاصير في مقتل العشرات، وأحيانًا المئات كل عام.

ويضرب حوالي 1200 إعصار الولايات المتحدة سنوياً. ويمكن أيضاً رؤيتها في كل القارات الأخرى باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

إذا ضرب أحد الأعاصير مكاناً قريباً منك، فهذه بعض الطرق لكيفية البقاء على قيد الحياة.

أفضل مكان يمكن التواجد فيه خلال الإعصار، هو داخل مبنى قوي يمكنه تحمّل سرعات الرياح التي تصل إلى 300 ميل في الساعة (500 كم / ساعة).

وهذه إرشادات هيئة الطقس الأمريكية (NWS):

الدخول - ادخل للمبنى واتجه إلى غرفة داخلية تكون بعيدا تمام عن الأبواب والنوافذ.

النزول - انزل إلى الطابق السفلي. لأن الغرف الموجودة تحت الأرض هي الأفضل.

التغطية - استخدم كل ما تستطيع الوصول إليه لحماية نفسك بما في ذلك الملابس والخوذات والوسائد والبطانيات والمراتب.

تضرب الأعاصير المناطق الحضرية، خلافًا للاعتقاد السائد.

مناطق وسط مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، فورت وورث، تكساس، وسالت ليك سيتي في ولاية يوتا، كلها تعرضت لأعاصير كبيرة خلال الثلاثين عاماً الماضية.

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هل يجب الاختباء في الحمام أو مكان الاستحمام أو الخزانة أثناء الإعصار؟

نظراً لوجود الحمامات غالبا داخل المنازل، فمن المعروف أن بعض الأمريكيين يحتمون بنجاح في حماماتهم.

في مارس/آذار 2023، تمكن رجل وصديقته من النجاة من إعصار بالاحتماء داخل الحمام الذي قذف به الإعصار في الهواء، قبل أن يهبطوا بأمان وسط حطام منزلهم المتنقل في رولينج فورك، في ميسيسيبي.

تقول هيئة الطقس الأمريكية: "لا يوجد شيء آمن عند دخول حوض الاستحمام والاحتماء بمرتبة".

قد توفر الخزائن والمقصورات حماية مماثلة، طالما كانت في أعماق المبنى.

أفضل شيء هو متابعة التحديثات من مسؤولي الطقس. وتأكد من تشغيل تنبيهات هاتفك.

كلمة سريعة عن المصطلحات، ساعة الإعصار هي ساعة يتم إصدارها عادة خلال الساعات التي تسبق وقوع العاصفة.

ينطلق التحذير من الإعصار بعد ملاحظة اشتداد الطقس في المنطقة.

وقبل كل شيء، لا تبقى أبداً في الخارج أثناء عاصفة شديدة.

لكن ماذا لو علقت في الخارج؟

يقول كيلي كاين، من قسم إدارة الطوارئ والأمن الداخلي في أوكلاهوما، لبي بي سي إن التواجد في السيارة ليس أكثر أماناً من التواجد في مكان مفتوح أو موقف للسيارات.

غالباً ما يتأذى الناس أثناء محاولتهم الابتعاد عن العواصف.

مثل هذه العواصف يمكن أن ينتج عنها حبّات بَرَد بحجم كرة قادرة على تحطيم الزجاج الأمامي.

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إذا وجدت نفسك فجأة في الخارج أثناء الإعصار، فحاول الدخول إلى أي مكان مغلق.

احصل على أدنى مستوى ممكن من الحماية - حتى بالنزول في حفرة أو بئر.

وحاول أيضاً تجنب القذائف المحتملة، مثل سيارتك.

ما الذي يجب عدم فعله

جاكوب هيرنانديز هو هاوي مطاردة العواصف وقد ترعرع في مور، أوكلاهوما - المدينة التي ضربها EF5 مرتين، وهو أكبر نوع من الأعاصير.

في مارس/آذار 2023، نشر جاكوب مقطع فيديو حين واجه الإعصار EF4 الذي كان يطارده في ولاية أيوا.

يقول، وهو "مرتبك" بعد اقترابه من الموت، إن هذا مثال رائع على "ما لا يجب فعله" إذا وجدت نفسك بالقرب من الإعصار.

أسوأ شيء هو الوقوع في طريق الإعصار - كما لو كنت على طريق ترابي في بلدة صغيرة - ولايوجد طريق للهروب.

"إذا بدا أنه لا يتحرك ويزداد حجمه، فإنه يتجه نحوك مباشرة"، يقول جاكوب، متذكراً مسار قُمع الإعصار الذي بلغ عرضه 1800 قدم (500 متر).

يضيف هيرنانديز أن أي شخص يعيش في منطقة يُتوقع حدوث الأعاصير فيها يجب عليه أن يعرف كيفية الوصول إلى بر الأمان في غضون 60 ثانية.