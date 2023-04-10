الدلاي لاما: يعتذر لطفل بسبب قبلة أثارت جدلا واسعا

10 أبريل/ نيسان 2023، 09:48 GMT آخر تحديث قبل 39 دقيقة

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قدم الدالاي لاما اعتذاره بشأن طريقة تفاعله مع طفل في مقطع فيديو أثار جدلاً.

وأظهر الفيديو الزعيم الروحي للبوذيين في إقليم التبت وهو يقبل طفل على شفتيه ثم يخرج لسانه ويمكن سماعه وهو يطلب من الصبي أن يمتصه.

وقال مكتب الدالاي لاما إنه أراد الاعتذار للطفل وعائلته عن "الأذى الذي ربما تسببت به كلماته".

ولم يذكر البيان الكلمات التي قالها الدالاي لاما للطفل.

وجاء في البيان أن الطفل طلب من الدالاي لاما إن كان باستطاعته أن يحتضنه - وهذا ليس ظاهراً في مقطع الفيديو الذي تم تداوله ومدته 23 ثانية.

وذكر البيان أن "قداسته دائماً ما يمازح الأشخاص الذين يلتقي بهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى أمام الجمهور وعدسات الكاميرا. وإنه يأسف للحادث".

ولم يتضح بعد أين ومتى حدثت الواقعة. وقد أرسلت بي بي سي أسئلة إلى مكتب الدالاي لاما عبر البريد الإلكتروني، من بينها أسئلة حول تأكيد الكلمات التي صدرت عن الزعيم الروحي.

ويحظى الدالاي لاما باحترام واسع. وهو يعيش في الهند منذ 1959 بعد أن قاد انتفاضة فاشلة على السلطات في الصين.

ويعتبر إخراج اللسان طريقة للتحية في التبت. لكن العديد من الأشخاص عبروا عن استيائهم بعد تداول الفيديو بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، بشأن ما وصفوه بأنه تصرف "غير لائق" صدر عن الدالاي لاما البالغ من العمر 87 عاماً.

وأشار البعض إلى أنه يمكن سماع آخرين يضحكون في المقطع المصور، بعد سماعهم كلمات الدالاي لاما.