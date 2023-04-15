اشتباكات السودان: أعمدة دخان وشوارع خالية وانتشار مسلح...هكذا بدت الخرطوم اليوم

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، محيط مطار الخرطوم خلال الاشتباكات 15 نيسان/أبريل

تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في عدة مواقع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد منذ صباح اليوم السبت.

ووردت تقارير عن معارك متنقلة وسط تضارب الأنباء بشأن من يسيطر من الطرفين على المقرات الحكومية الأساسية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المناطق التي تشهد قتالاً داخل العاصمة، وبدت شوارعها شبه خالية.

كما شهدت منطقة مروي شمال البلاد اشتباكات قرب القاعدة العسكرية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انتشار مسلح في العاصمة الخرطوم

واتهم الجيش السوداني، في بيان صحفي السبت، قوات الدعم السريع بمهاجمة قواته في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وقال إن الجيش يتصدى لها.

وأصدرت قيادة قوات الدعم السريع بيانا للشعب السوداني عبرت فيه عن تفاجئها صباح اليوم السبت بقوة كبيرة من القوات المسلحة تحاصر مقر القوات في أرض المعسكرات سوبا في الخرطوم.

وكانت المخاوف قد ازدادت في السودان من حدوث مواجهة مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات بين الطرفين حول الإصلاح الأمني والعسكري.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تأجل التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين مرتين لانهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات بين البرهان وحميدتي

ووردت أنباء عن استهداف الجيش السوداني مقرات "قوات الدعم السريع" بالطائرات. كما دارت اشتباكات في محيط المطار ومحيط القصر الرئاسي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الخرطوم

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شوارع العاصمة الخرطوم شبه خالية من المارة وسط استمرار الاشتباكات

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انتشار الجيش في الخرطوم