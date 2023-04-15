اشتباكات السودان: أعمدة دخان وشوارع خالية وانتشار مسلح...هكذا بدت الخرطوم اليوم
تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في عدة مواقع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد منذ صباح اليوم السبت.
ووردت تقارير عن معارك متنقلة وسط تضارب الأنباء بشأن من يسيطر من الطرفين على المقرات الحكومية الأساسية.
وتصاعدت أعمدة الدخان من المناطق التي تشهد قتالاً داخل العاصمة، وبدت شوارعها شبه خالية.
كما شهدت منطقة مروي شمال البلاد اشتباكات قرب القاعدة العسكرية.
واتهم الجيش السوداني، في بيان صحفي السبت، قوات الدعم السريع بمهاجمة قواته في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وقال إن الجيش يتصدى لها.
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وأصدرت قيادة قوات الدعم السريع بيانا للشعب السوداني عبرت فيه عن تفاجئها صباح اليوم السبت بقوة كبيرة من القوات المسلحة تحاصر مقر القوات في أرض المعسكرات سوبا في الخرطوم.
وكانت المخاوف قد ازدادت في السودان من حدوث مواجهة مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات بين الطرفين حول الإصلاح الأمني والعسكري.
ووردت أنباء عن استهداف الجيش السوداني مقرات "قوات الدعم السريع" بالطائرات. كما دارت اشتباكات في محيط المطار ومحيط القصر الرئاسي.