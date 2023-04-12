جيرارد ديبارديو: الممثل الفرنسي يواجه مزاعم تتهمه بالتحرش الجنسي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم ترشيح جيرارد ديبارديو لجائزة أوسكار وجائزتين من جوائز بافتا

اتُهم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو بالاعتداء الجنسي أو التحرش من قبل 13 امرأة، بحسب تحقيق أجراه موقع الأخبار الفرنسي "ميديابارت".

وقال الموقع إن النساء زعمن أن النجم لمسهن ووضع يديه في ملابسهن الداخلية، وتلفّظ بكلمات فاضحة.

يُزعم أن هذه الحوادث وقعت خلال العقدين الماضيين في أماكن تصوير الأفلام والتلفزيون أو في الأماكن العامة.

وقال محامي ديبارديو، 74 عاما، إنه "ينفي رسميا جميع التهم التي قد تقع تحت طائلة القانون الجنائي".

اشتهر الممثل المرشح لجوائز الأوسكار والبافتا بأفلام منها جان دي فلوريت وغرين كارد وسيرانو دي بيرجيراك.

وتأتي هذه المزاعم بعد عامين من وضعه قيد التحقيق الجنائي بتهمة الاغتصاب، وهو ما نفاه.

وفي تحقيق "ميديابارت"، قالت إحداهن إنه وضع يده تحت ثوبها قبل أن يحاول "التسلل للوصول إلى سروالي الداخلي". ادعت المرأة أنه عندما دفعت يده بعيدا، أصبح عدوانيا وحاول مرة أخرى.

ووصفت أخرى كيف أن الممثل "أمسك بي من الخصر"، وكانت لديه "يد متطفلة" و"انتهى به الأمر إلى وضع يده على مؤخرتي بطريقة ملحة".

وقالت امرأة إنه حاول "وضع يده على أعضائي التناسلية" خلال مشهد حاشد. في مناسبة أخرى، برفقة رجل قدّمه كمنتج، زُعم أن الممثل أمسك بها من الخلف و"لمس فخذي وبطني وثديي".

وأخبرت العديد من النساء موقع "ميديابارت" أنهن صُدمن لعدم اتخاذ أي إجراء في مواقع تصوير الأفلام، حيث تم التسامح مع سلوكه المزعوم أو حتى قوبل بالضحك.

وقالت إحدى الممثلات، التي كانت في السابعة عشرة من عمرها في ذلك الوقت "سمح البالغون للممثل بمداعبة ثديي أمام الجميع".

وقال مكتب المدعي العام في باريس لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الأربعاء إنه "لم يتلق أي شكوى جديدة حتى الآن".