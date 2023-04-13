دونالد ترامب يقول إن موظفي المحكمة "كانوا يبكون" عند القبض عليه

كلوي كيم

بي بي سي نيوز

قبل 7 دقيقة

صدر الصورة، Fox News التعليق على الصورة، تحدث دونالد ترامب مع مقدم البرامج في قناة فوكس الإخبارية تاكر كارلسون

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب:"إن مسؤولي المحكمة كانوا يبكون بعد توجيه اتهامات له الأسبوع الماضي بتهم الاحتيال التجاري".

وفي أول مقابلة تلفزيونية لترامب مع قناة فوكس الإخبارية الأمريكية منذ المحاكمة التاريخية التي خضع لها، شدد على أن العديد من العاملين في محكمة منهاتن "كانوا يذرفون الدموع أو على وشك البكاء".

وتعهد ترامب المتنافس على الترشح إلى البيت الأبيض في عام 2024 بأنه حتى لو أدين، "لن يترك أمر الترشح، فهذا ليس من صفاته".

ودفع ترامب الأسبوع الماضي ببراءته وأنه غير مذنب في 34 اتهاماً بتزوير سجلات تجارية.

ووصف مصدر من وكالة إنفاذ القانون الأمريكية مطلع على لائحة الاتهامات، ما قاله ترامب بأنه "هراء".

وقال المصدر لموقع ياهو الإخباري:"لم يكن هناك من يبكون. لم يكن هناك من قال (أنا آسف)".

وفي المقابلة التي بثت يوم الثلاثاء في برنامج تاكر كارلسون تونايت، وصف ترامب كيف تم التعامل معه في المحكمة الجنائية من قبل المسؤولين، بما في ذلك الشرطة، "وكانت الدموع تنهمر من عيونهم".

ويضيف:"كانوا في حالة من الدهشة. عندما ذهبت إلى المحكمة، وهي سجن بمعنى ما، قاموا بتسجيل دخولي، وكانوا يبكون".

ويقول ترامب:"إن الأشخاص الذين يعملون هناك، يقومون بعملهم بشكل احترافي ولا يواجهون مشاكل في التعامل مع المجرمين ويرون الجميع. إنه مكان صعب وقاس وكانوا يبكون. كانوا يبكون بالفعل. قالوا (نحن آسفون)".

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وأكد ترامب خلال المقابلة أنه بريء وتابع نقاشه بعدم وجود قضية ضده.

واتفق ترامب مع تقييم نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق أندرو مكابي، الذي قال لشبكة سي إن إن الأسبوع الماضي:"إن أول لائحة اتهام ضد رئيس أمريكي سابق فشلت".

وتأتي مقابلة قناة فوكس الإخبارية بعد أن كشف ملف حديث بتورط القناة بقضية تشهير بعد أن قال تاكر كارلسون في رسالة نصية: "أنا أكرهه بشدة" ويقصد ترامب.

لكن لم تكن هناك أي علامات على وجود أي نوايا سيئة بين الاثنين خلال المقابلة الحصرية في منزل ترامب في فلوريدا. و ركز جزء كبير من المقابلة على السياسة الخارجية.

وقال ترامب:"إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ذكيا للغاية". ووصف قادة المملكة العربية السعودية بأنهم "أناس عظيمون" ، وأشاد بالرئيس الصيني شي جينبينغ ووصفه بأنه "رجل لامع ".