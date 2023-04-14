نفوق 18 ألف بقرة في انفجار مزرعة ألبان في ولاية تكساس الأمريكية

بيرند ديبوسمان جونيور

بي بي سي نيوز،واشنطن

قبل 43 دقيقة

صدر الصورة، Castro County Sheriff's Office التعليق على الصورة، أعمدة الدخان تتصاعد في مزرعة ألبان "ساوث فورك" بالقرب من بلدة ديميت، ولاية تكساس

نفق ما يقرب من 18 ألف بقرة إثر انفجار بمزرعة ألبان في ولاية تكساس الأمريكية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً للسلطات المحلية.

وتسبب الانفجار الذي وقع في مزرعة ألبان "ساوث فورك" بالقرب من بلدة ديميت، في إصابة شخص واحد بحالة حرجة، فيما تعتقد السلطات أن الآلات في المنشأة ربما اشتعلت بسبب غاز الميثان.

ونفق ما يقرب من ثلاثة ملايين حيوان خلال حرائق اندلعت في مزارع عدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين عامي 2018 و2021.

وقال مكتب شرطة مقاطعة كاسترو إنه تلقى بلاغاً عن حريق في المزرعة حوالي الساعة 19:21 يوم الاثنين الماضي (00:21 بتوقيت جرينتش الثلاثاء).

وأظهرت الصور التي نشرها مكتب الشرطة، تصاعد عمود من الدخان الأسود من أرض المزرعة.

وعندما وصلت الشرطة وأفراد من خدمة الطوارئ إلى مكان الحادث، وجدوا شخصاً محاصراً، وجرى إنقاذه ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وبينما لايزال الرقم الدقيق لعدد الأبقار التي قتلت بسبب الحريق والدخان غير معروف، قال مكتب عمدة المدينة لبي بي سي: "فُقد ما يقدر بنحو 18 ألف رأس من الماشية".

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وفي حديثه إلى وكالة الأنباء المحلية "كيه إف دي إيه"، قال عمدة المدينة سال ريفيرا: "إن معظم الماشية فُقدت بعد انتشار الحريق إلى منطقة تجمع الأبقار قبل البدء بعملية حلبها".

وفي وقت سابق، نقل عن ريفيرا قوله: "بعض الأبقار قد نجت، لكن هناك من أصيبت وتضررت للغاية بسبب الحريق".

وأخبر ريفيرا وكالة الأنباء المحلية، أن المحققين اعتقدوا أن الحريق ربما بدأ باحتراق آلة تُعرف باسم "غرير العسل"، والتي أشار إليها "بجهاز شفط يسحب السماد والماء".

وأضاف: "من المحتمل أن تكون درجة حرارة الآلة قد ارتفعت، وربما اشتعل غاز الميثان وأشياء من هذا القبيل وانتشر وانفجر".

وفي بيان أُرسل إلى بي بي سي، قال معهد رعاية الحيوان ومقره واشنطن العاصمة إنه - في حال تأكيد العدد النهائي - فإن عدد الأبقار النافقة والبالغ 18000 سيكون "إلى حد بعيد" أخطر حريق في حظيرة مواشي منذ أن بدأ المعهد تسجيل وإحصاء الحوادث في عام 2013.

وجاء في بيان المعهد: "نأمل أن يركز القائمون على مشاريع تربية المواشي على مثل هذه القضايا، وأن نشجع المزارع بقوة على تبني إجراءات السلامة ضد الحرائق".

وقال ألي جرانجر، منسق السياسات في برنامج حيوانات المزرعة التابع لمعهد رعاية الحيوان إنه "من الصعب تخيل أي شيء أسوأ من أن يُحرق حيوان حياً".

ووفقاً لمعهد رعاية الحيوان، فقد قُتل ما يقرب من 6.5 مليون حيوان، من حيوانات المزرعة، في حرائق الحظائر منذ عام 2013، منها حوالي 6 ملايين دجاجة وحوالي 7300 من الأبقار.