الملك تشارلز: ما موعد حفل التتويج وماذا يتضمن؟

جنيفر كلارك

بي بي سي نيوز

قبل 49 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم إعلان تشارلز ملكا رسميا بعد ثلاثة أيام من وفاة الملكة إليزابيث

سيتم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت 6 مايو/آيار من عام 2023 في كنيسة وستمنستر أبي في لندن.

خلال مراسم الحفل، سيتم تتويج الملك إلى جانب الملكة القرينةكاميلا.

إليكم ما نعرفه عن خطط حفل التتويج التي أطلق عليها الاسم الرمزي عملية الجرم السماوي الذهبي.

ما هو حفل التتويج؟

يُعد حفل التتويج بمثابة احتفال ديني رمزي يتم من خلاله تتويج الملك فضلا عن الفعل المادي بوضع التاج على رأسه.

ويُضفي حفل التتويج الطابع الرسمي على دور الملك كرئيس لكنيسة إنجلترا، ويؤشر على تغير ألقابه وسلطاته.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أشاد الملك تشارلز الثالث بـ "أمه العزيزة" في خطاب إلى الأمة

ومع ذلك، ليس من الضروري في الواقع أن يكون هناك حفل تتويج للملك ليصبح ملكا.

فقد حكم إدوارد الثامن دون حفل تتويج، وأصبح تشارلز ملكا تلقائيا لحظة وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

هل ستكون هناك عطلة؟

ستكون هناك عطلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة يوم الإثنين 8 مايو/آيار المقبل.

وأعلن قصر باكنغهام عن انشطة مختلفة لعطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك حفلة موسيقية وعرض ليزري في قلعة وندسور يوم الأحد 7 مايو/آيار المقبل.

وستظل الحانات والنوادي والبارات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز مفتوحة لمدة ساعتين إضافيتين يومي الجمعة والسبت من عطلة نهاية أسبوع التتويج .

وتتم دعوة الأشخاص أيضا لإقامة حفلات في الشوارع، والمشاركة في مشاريع تطوعية في مجتمعاتهم المحلية كجزء من مبادرة بيغ هيلب آوت.

ومن المتوقع الإعلان عن هذه الفعاليات تحت الشعار الرسمي لمراسم حفل التتويج الذي صممه مصمم شركة آبل السابق جوني إيف.

ويتميز ذلك الشعار بوردة،ونرجس، ونفل وهي رموز من دول المملكة المتحدة.

من سيذهب إلى مراسم حفل التتويج؟

التتويج مناسبة رسمية، مما يعني أن الحكومة تتحكم بقائمة المدعوين.

وبالإضافة إلى العائلة المالكة، سيشمل الحاضرون رئيس الوزراء وممثلين عن مجلسي البرلمان ورؤساء الدول وأفراد العائلات المالكة الأخرى من جميع أنحاء العالم.

وقد أكد دوق ساسكس أنه سيسافر من الولايات المتحدة لحضور حفل التتويج، لكن زوجته دوقة ساسكس لن تحضر.

وخلال التتويج يُشاهد للمرة الأولى الأمير هاري مع العائلة المالكة منذ نشر مذكراته المفاجئة "البديل" في يناير/ كانون الأول الماضي.

وقد كشف كتابه عن عمق خلافاته مع أفراد العائلة المالكة الآخرين، وسيُنظر إلى قرار ميغان برفض الدعوة كجزء من هذه التوترات العائلية المستمرة التي لم يتم حلها بعد.

وموعد حفل التتويج هو أيضا عيد الميلاد الرابع لابن الزوجين، الأمير آرشي، الذي سيبقى في الولايات المتحدة مع والدته.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سيحضر هاري حفل التتويج في وستمنستر أبي، لكن ميغان ستبقى في الولايات المتحدة مع طفليها

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وستكون دوقة يورك أيضا غائبة بشكل ملحوظ، حيث أكدت المصادر أنها لم تتم دعوتها لحضور الحفل.

من المفهوم أن الدوقة سارة فيرغسون لم تغضب بشأن هذا القرار حيث قيل إنها لم تتوقع الحضور.

ومن المتوقع أن يحضر الأمير أندرو، الذي كان متزوجا من الدوقة حتى طلاقهما في عام 1996، حفل التتويج.

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أبلغ الملك عبر الهاتف أنه لن يحضر الحدث، لكن السيدة الأولى جيل بايدن ستمثل الولايات المتحدة بدلا منه.

وكان أكثر من 8 آلاف ضيفقد حضروا حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية، ولكن كان لابد من إغلاق كنيسة وستمنستر لمدة 5 أشهر للسماح ببناء مقاعد إضافية.

وتبلغ السعة العادية للكنيسة حوالي 2200 شخص، ومن المحتمل أن يكون هذا هو العدد الأقصى في هذه المناسبة.

وتم التأكيد على أن أحفاد كاميلا سيكونون بين الوصفاء في وستمنستر أبي، إلى جانب حفيد الملك، الأمير جورج.

صدر الصورة، Buckingham Palace التعليق على الصورة، صمم الدعوة الرسام أندرو جاميسون، وتتميز الدعوة بالشخصية الفولكلورية "للرجل الأخضر"، وبأوراق اللبلاب والزعرور والبلوط

ماذا يحدث في مراسم حفل التتويج؟

ظلت مراسم حفل التتويج على حالها منذ أكثر من ألف عام حيث يُعد الحفل البريطاني هو الحدث الوحيد المتبقي من نوعه في أوروبا.

ومع ذلك، قال قصر باكنغهام إنه على الرغم من أن التتويج سيكون "وفق التقاليد القديمة"، إلا أنه "سيعكس أيضا دور الملك اليوم والتطلع إلى المستقبل".

ومن المحتمل أن يكون أقصر مدة وأصغر حجما من مراسم حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953، مع تمثيل مجموعة واسعة من الأديان.

ومن المتوقع أيضا أن يكون موكب التتويج أكثر تواضعا. وكان قد شارك في موكب الملكة إليزابيث 16 ألف مشارك، واستغرق الأمر 45 دقيقة لعبور أي نقطة ثابتة على الطريق البالغ طوله 7 كيلومترات.

وهذه المرة، سوف يتوجه الملك وكاميلا، الملكة القرينة، إلى وستمنستر أبي في موكب الملك، ويعودان إلى قصر باكنغهام في موكب أكبر حيث سينضم إليهما أعضاء آخرون من العائلة المالكة.

ولم يذكر القصر بعد من سيظهر لاحقا في شرفة قصر باكنغهام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سيتم استخدام تاج الدولة الإمبراطوري ، والجرم السماوي الملكي، والصولجان المصور أعلى نعش الملكة الراحلة، خلال حفل التتويج

لمراسم حفل التتويج عدة مراحل:

•الاعتراف: أثناء وقوفه بجانب كرسي التتويج البالغ من العمر 700 عام يتم تقديم الملك لأولئك الذين تجمعوا في الدير من قبل رئيس أساقفة كانتربري حيث سيهتف الحضور "حفظ الله الملك" وتنطلق الأبواق.

•القسم: يقسم الملك على احترام القانون وكنيسة إنجلترا.

•المسحة: يتم إزالة رداء الملك ويجلس على كرسي التتويج الذي تحيط به قطعة قماش ذهبية لإخفاء الملك عن الأنظارحيث يقوم رئيس أساقفة كانتربري بمسح يدي الملك وصدره ورأسه بالزيت المقدس المصنوع وفقا لوصفة سرية، ولكنه معروف باحتوائه على العنبر وزيتزهور البرتقال والورد والياسمين والقرفة، ولن يحتوي الزيت الذي تم إعداده لتشارلز على أي مكونات ذات مصدر حيواني.

•التنصيب: يُمنح الملك أدوات الدولة بما في ذلك الجرم السماوي الملكي الذي يمثل السلطة الدينية والأخلاقية، والصولجان الذي يمثل القوة، وصولجان الملك وهو قضيب من الذهب تعلوه حمامة مطلية بالمينا البيضاء والتي ترمز للعدل والرحمة، وأخيرا، يضع رئيس الأساقفة تاج القديس إدوارد على رأس الملك.

•الجلوس والإجلال: يترك الملك كرسي التتويج وينتقل إلى كرسي العرش حيث ينحني أعضاء مجلس اللوردات أمام الملك إجلالا له.

ثم تُمسح الملكة القرينة بنفس الطريقة وتُتوج.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، تعمل خبيرة الترميم كريستا بليسلي على ترميم كرسي التتويج "الهش للغاية" قبل الحفل

كيف أشاهد حفل التتويج؟

من المرجح أن يتم بث الحفل على الهواء مباشرة كما حدث في مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية.

صدر الصورة، Universal History Archive التعليق على الصورة، صعدت الملكة إليزابيث الثانية إلى العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس بشكل غير متوقع

ومن المتوقع أن يشاهد جمهور عالمي من مئات الملايين مراسم حفل التتويج.

ما هي التيجان التي سيتم استخدامها خلال الحفل؟

سيتوج الملك بتاج القديس إدوارد وهو من الذهب الخالص ويعود إلى القرن السابع عشر، وهو ثقيل بشكل استثنائي، ويستخدم فقط في لحظة التتويج.

وقد أعاد موت الملكة إشعال الجدل حول كيفية حصول الإمبراطورية البريطانية على بعض الأحجار الملكية الكريمة.

ويدور الكثير من الجدل حول الماس الموجود في تاجين آخرين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سيتم وضع تاج القديس إدوارد لفترة وجيزة على رأس الملك خلال الحفل

أحدهما هو تاج الدولة الإمبراطوري، الذي سيضعه الملك قرب نهاية حفل التتويج، والذي سيرتديه أيضا عندما يظهر على شرفة قصر باكنغهام.

ويحتوي هذا التاج على ألماسة كولينان 2 ، والتي تسمى أحيانا النجمة الثانية لأفريقيا والتي تم منحها لإدوارد السابع في عيد ميلاده السادس والستين من قبل حكومة ترانسفال، مستعمرة التاج البريطاني السابقة، في ما يعرف الآن بجنوب إفريقيا.

والحجر الكريم الآخر المثير للجدل هي ألماسة كوهينور، وكانت جزءا من تاج تتويج الملكة الأم، وتُعد أحد أكبر قطع الماس في العالم. ولقد قدمت الهند وباكستان وأفغانستان وإيران مطالبات بها.

وأكد قصر باكنغهام أن كوهينور لن تظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.

وبدلا من ذلك، سيتم تتويج الملكة القرينة بتاج الملكة ماري، الذي تم نقله من برج لندن لتعديل حجمه قبل الحفل.

يُعتقد أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها "إعادة تدوير" تاج موجود من أجل التتويج.

كم سيتكلف حفل التتويج؟

كمناسبة رسمية، سيتم دفع تكاليف التتويج من قبل حكومة المملكة المتحدة.

وفي حين أنه من المرجح أن تتعرض الحكومة لضغوط لإبداء حساسية خلال أزمة تكلفة المعيشة الحالية، فمن المتوقع أن تستخدم الحكومة الحفل كفرصة دبلوماسية مهمة لتقديم بريطانيا إلى العالم.

ماذا نعرف عن الموسيقى التي ستُقدم في حفل التتويج؟

اختار الملك شخصيا موسيقى الحفل الذي سيضم 12 مقطوعة تأليفها بطلب من القصر حديثاً ، بما في ذلك نشيد من الملحن أندرو لويد ويبر، وهو ملحن المسرحية الموسيقية "القطط".

وسيتم غناء جزء من مراسم حفل التتويج باللغة الويلزية، وسيشمل العازفون المنفردون مغني الأوبرا الويلزي المشهور عالميا السير برين تيرفل.

وستكون هناك موسيقى أرثوذكسية يونانية تخليدا لذكرى والد الملك الأمير فيليب الذي وُلد في اليونان.

كما ستؤدي جوقة كنسية، وكذلك الكورال من مدرسة وستمنستر فقرات.