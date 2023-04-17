أربعة قتلى في حادث إطلاق نار في هجوم استهدف حفل عيد ميلاد في ولاية ألاباما الأمريكية

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أفراد المجتمع في دادفيل يواسون بعضهم البعض، خلال وقفة احتجاجية يوم الأحد

قتل أربعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار جماعي، وقع خلال حفل عيد ميلاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما في ولاية ألاباما الأمريكية.

كما أصيب 28 شخصا آخرون بعضهم في حالة خطيرة، بعد إطلاق النار على استوديو للرقص، الذي أقيم فيه احتفال عيدميلاد الفتى، في بلدة دادفيل يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طالب المدرسة الثانوية والنجم الرياضي، فيل دودل، أحد الضحايا.

وجدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعواته لتشديد قوانين حمل السلاح بعد الحادث.

وتساءل بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض يوم الأحد: "إلى أي حال وصلت أمتنا عندما لا يستطيع الأطفال حضور حفلة عيد ميلاد دون خوف؟".

ويأخذ إطلاق النار هذا الولايات المتحدة إلى نقطة قاتمة، تتمثل في وقوع أكثر من 160 عملية إطلاق نار جماعي - حيث تم إطلاق النار على أربعة أشخاص أو أكثر - حتى الآن هذا العام، وفقا لموقع أرشيف حوادث عنف السلاح Gun Violence Archive المتخصص في رصد العنف الناجم عن استخدام السلاح.

ويبلغ عدد سكان دادفيل حوالي 3200 نسمة، وهي مدينة ريفية صغيرة لم تعتد مشاهد عنف بهذا الحجم.

الأمر اللافت للنظر الآن، وغير المعتاد، هو قلة المعلومات المعروفة عن مشتبه به محتمل.

إلى جانب ذلك، لم تظهر أي تفاصيل حول كيفية إنهاء إطلاق النار، أو ما إذا كان المشتبه به قد قٌتل أو قيد الاحتجاز.

وقال الرقيب جيريمي بوركيت من وكالة إنفاذ القانون بالولاية إن التحقيق سيكون "عملية طويلة ومعقدة".

وقال في وقت متأخر من يوم الأحد: "سنعمل بطريقة منهجية لفحص مكان الحادث والبحث في الحقائق، والتأكد من تحقيق العدالة للعائلات".

وقال إن الإصابات تراوحت بين "حرجة للغاية" و"طفيفة".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، في موقف سيارات محلي أقيمت وقفة احتجاجية عقب الحادث

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ومن المرجح أن يكون معظم الضحايا من المراهقين. ولا يزال بعض الأهالي يبحثون عن معلومات عن أطفالهم بعد 12 ساعة من إطلاق النار.