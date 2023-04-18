روسيا وأوكرانيا: بوتين يزور منطقة خيرسون المحتلة

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صدر الصورة، KREMLIN.RU التعليق على الصورة، الرئيس بوتين يجتمع بالقادة العسكريين في خيرسون.

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زار الأجزاء المحتلة من منطقة خيرسون الأوكرانية.

وأضاف الكريملين أنه حضر اجتماع القيادة العسكرية لمتابعة تقارير العمليات من القادة العسكريين.

ويُعتقد أيضاً أن بوتين زار منطقة لوهانسك المتنازع عليها، وكانت روسيا قد ضمت خيرسون ولوهانسك إليها العام الماضي.

وهذه من الرحلات النادرة التي يقوم بها الزعيم الروسي، على الرغم من زيارته المفاجئة لمدينة ماريوبول في مارس/آذار.

ولا يُعرف بالضبط متى أجرى بوتين رحلته إلى خيرسون، لكن وسائل الإعلام الروسية ذكرت أن بوتين استفسر أيضاً عن الوضع في منطقة زابوريجيا، التي تقول موسكو إنها جزء من روسيا.

ونُقل عنه قوله خلال الاجتماع العسكري في خيرسون إنه بينما لم يكن يريد تشتيت انتباههم عن واجباتهم، لكن "من المهم بالنسبة لي أن أسمع رأيكم في كيفية تطور الوضع، وأن استمع إليكم، وأتبادل المعلومات معكم".

صدر الصورة، KREMLIN.RU التعليق على الصورة، لا تزال بعض المناطق في خيرسون تحت السيطرة الروسية.

وكانت القوات الروسية قد انسحبت من مدينة خيرسون أواخر العام الماضي، وفقدت العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تمكنت من السيطرة عليها بعد غزو موسكو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.