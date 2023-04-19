إنقاذ 11 إندونيسياً علقوا دون طعام أو ماء في جزيرة معزولة

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، AUSTRALIAN MARITIME SAFETY AUTHORITY التعليق على الصورة، أحد القاربين جرفته الأمواج على شاطئ جزيرة بيدويل

أنقذت قوات حرس السواحل الأسترالية 11 صيادا إندونيسيا، بعدما علقوا 6 أيام دون ماء أو طعام على جزيرة معزولة.

وقالت السلطات الأسترالية إنها نقلتهم جوا لتلقي العلاج، من جزيرة بيدويل، التي تبعد نحو 330 كيلومترا غربي السواحل الأسترالية، لكن 9 صيادين آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال الصيادون إنهم كانوا في قاربي صيد، عندما ضربهم إعصار "إلسا" الأسبوع الماضي، فأغرق أحد القاربين بشكل مباشر.

ولا يزال 9 صيادين من بين 10 كانوا على متن القارب الغارق في عداد المفقودين، بينما تعلّق الصياد العاشر، بحاوية بلاستيكية محكمة الغلق، عدة ساعات.

وبعد ذلك انتشل الصيادون على القارب الثاني الصياد العالق في الماء، وذلك حسب ما نقلت هيئة البث الأسترالية (إيه بي سي).

وتم التقاط صور لاحقا للقارب الثاني بعدما جرفته الأمواج على ساحل الجزيرة.

أما الصيادون الذين علقوا في الجزيرة المعزولة فقد عثرت عليهم طائرة تابعة لحرس السواحل، أثناء تمشيط المنطقة، ونقلوا جوا بعد العثور عليهم.

وقال المتحدث باسم حرس السواحل إن جميع الصيادين الذين تم إنقاذهم بصحة جيدة، رغم الصدمة التي تعرضوا لها، مضيفا أن السلطات تعمل على لم شملهم في أقرب وقت، حيث أودعوا إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.