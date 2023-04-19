اتهام مراهقين بالقتل في حادثة إطلاق النار في ألاباما

براندون درينون

بي بي سي نيوز، واشنطن

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المعزون يحضرون وقفة احتجاجية في الكنيسة المعمدانية الأولى في دادفيل بعد إطلاق النار الجماعي في استوديو الرقص في 16 أبريل/نيسان في دادفيل، ألاباما.

اتُهم مراهقان بالقتل في حادثة إطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد في ولاية ألاباما، مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 32 آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت كل من تاي ريك ماكولو، 17 عاماً وترافيس ماكولو، 16 عاماً، ليلة الثلاثاء.

وقالت السلطات إن كل من المتهمين متهم بأربع تهم بالقتل غير القانوني وإنه من المتوقع توجيه مزيد من التهم إليهما.

وقال المدعي العام إنه سيتم اتهام المشتبه بهما باعتبارهما بالغين.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال المسؤولون للصحفيين إن هذه كانت المراحل الأولى من التحقيق في إطلاق النار يوم السبت في دادفيل، ولم يقدموا سوى القليل من التفاصيل. ولم ترد أية معلومات عن الدافع أو نوع السلاح الناري المستخدم.

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وقالت الشرطة إن من بين المصابين 32 جريحاً، ما زال أربعة منهم في المستشفى وأربعة آخرين ما زالوا في حالة حرجة.

وقال الرقيب جيريمي بوركيت، من وكالة تطبيق القانون في ألاباما (ALEA): "سوف نتأكد من أن كل هؤلاء الضحايا سيحصلون على العدالة وليس فقط المتوفون منهم".

وأضافت الوكالة: "تم توجيه تهم إلى هؤلاء الأفراد بعد إجراء تحقيق معقد وشامل بمساعدة عدد كبير من وكالات إنفاذ القانون".

وحتى يوم الأربعاء، لم تقدم الشرطة سوى تفاصيل قليلة عن المشتبه بهم في القضية.

وتم التعرف على الضحايا المتوفين وهم مارشيا كولينز، 19 عاماً؛ فيل دودل، 18 عاماً؛ كوربين هولستون، 23 عاماً؛ وشونكيفيا سميث، 17 عاماً.

وقالت عائلة فيل دودل إنه توفي وهو يحاول إنقاذ أخته أليكسيس. وكان فيل نجماً رياضياً في فريق كرة القدم الأمريكي في مدرسته الثانوية وكان من المقرر أن يتخرج ليذهب إلى جامعة ولاية جاكسونفيل في منحة رياضية.

وقال أحد أصدقائه وزملائه في فريق كرة القدم في المدرسة لبي بي سي: "كان فيل بالنسبة لي صديقاً رائعاً. لدى الله ملاكاً الآن".

وحضر الحفلة التي أقيمت في استوديو رقص محلي حوالي 50 شخصاً.