روسيا وأوكرانيا: طائرة مقاتلة روسيا تقصف مدينة روسية عن طريق الخطأ

جورج رايت

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، آثار الغارة الجوية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن طائرة مقاتلة روسية قصفت عن طريق الخطأ مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال حاكم الإقليم فياشيسلاف غلادكوف إن الانفجار تسبب في حفرة عرضها 20 متراً في وسط المدينة.

وأدى إلى جرح امرأتين وأصاب عدة مبان بأضرار.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مقاتلة من طراز سو - 34 أطلقت قاذفاً عن طريق الخطأ.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أصيبت امرأتان بجروح وتضررت عدة مبان نتيجة الغارة الخاطئة

وأفادت وكالات أنباء روسية عن وقوع الحادث مساء الخميس عند الساعة 22.15 بالتوقيت المحلي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأضرار التي لحقت بالمباني نتيجة الانفجار، وظهرت في إحدى الصور سيارة وقد سقط على سقفها أجزاء منهارة من سقف بناية.

وتبعد بولوغرود التي يسكنها 370 ألف نسمة، نحو 40 كلم عن الحدود مع أوكرانيا. وتقع شمال مدينة خاركيف الأوكرانية، وعاني سكانها خوفاً من القصف الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي العام الماضي.