الانتخابات التركية 2023: المرض يجبر رجب طيب أردوغان على إلغاء فعاليات انتخابية

قبل 19 دقيقة

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء تجمعات حملته الانتخابية المقررة الأربعاء لأسباب صحية.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قطع أردوغان مقابلة تلفزيونية مباشرة قال خلالها إنه يشعر بالمرض بسبب اضطراب في المعدة.

وجاء إعلان الرئيس البالغ من العمر 69 عامًا في خضم حملة انتخابية شاقة في ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أهم انتخابات تركية خلال عقودة طويلة.

وكان من المقرر أن يشارك أردوغان في ثلاث تجمعات انتخابية في ولايات وسط الأناضول الأربعاء. لكنه قال إن نائب الرئيس فؤاد أقطاي سيحل محله فيها.

وقال أردوغان في حسابه الرسمي على تويتر "اليوم سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائنا"، مضيفا: "بإذن الله سنواصل برنامجنا ابتداء من الغد".

وبهذه المناسبة أتمنى لجميع المواطنين الصحة والسلام والمتعة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 14 مايو/أيار المقبل. ويسعى أردوغان في حملته الانتخابية للحد من التراجع في استطلاعات الرأي وتمديد سلسلة انتصاراته الانتخابية التي استمرت على مدى عقدين.

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وتتقارب نتائج استطلاعات الرأي بين إردوغان وزعيم المعارضة العلماني، كمال كليجدار أوغلو.

ويتعين على إردوغان مواجهة تأثير الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتأثير زلزال فبراير/شباط الذي أودى بحياة أكثر من 50000 شخص.

لكنه قطع مقابلة تلفزيونية على الهواء في وقت متأخر إثر شعوره بالمرض.

وبدأ أردوغان ظهوره التلفزيوني يوم الثلاثاء متأخرا أكثر من 90 دقيقة عن الموعد المحدد، ثم قطعت المقابلة لتقديم في فقرة إعلانية في منتصف سؤال بعد 10 دقائق من العرض.

واهتزت الكاميرا ونهض المراسل الذي طرح السؤال عن كرسيه عندما انقطع البث.

ويمكن سماع صوت غير معروف يقول "يا إلهي" وهو خارج الكاميرا.

وعاد أردوغان بعد حوالي 15 دقيقة للاعتذار عن مرضه.

وقال: "بالأمس واليوم كان عملاً شاقًا. وأضاف "هذا هو سبب اصابتي بانفلونزا في المعدة".

وقال: "في مرحلة ما، تساءلت عما إذا كان سيتم إساءة فهمنا إذا ألغينا البرنامج. لكننا وعدنا بذلك. أطلب العفو منكم ومن جمهورنا."

وبدا إردوغان شاحبًا وأنهى البرنامج بعد بضع دقائق.

وخضع أردوغان لعملية جراحية في الجهاز الهضمي في عام 2012 لكنه يمتع بصحة جيدة باستثناء ذلك.

وكان زعيم المعارضة التركي، كيليغدار أوغلو، البالغ من العمر 74 عامًا، من بين أوائل السياسيين الذين تمنوا لأردوغان تعافيًا سريعًا يوم الثلاثاء.

وكتب كليجدار أوغلو على تويتر بعد لحظات من بث الحلقة "أنقل أطيب تمنياتي لأردوغان".

كما غردت الزعيمة القومية ميرال أكسينر وأعضاء بارزون آخرون في تحالفات المعارضة المكونة من ستة أحزاب بقيادة كليجدار أوغلو، معربين عن أمنيتهم بأن يتماثل للشفاء.