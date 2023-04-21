سرقة شحنة ذهب بقيمة 15 مليون دولار من مطار في كندا

مادلين هالبرت

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قد تكون هذه أكبر سرقة في تاريخ كندا

فتحت الشرطة الكندية تحقيقا في سرقة كمية كبيرة من الذهب قيمتها 20 مليون دولار كندي (15 مليون دولار أمريكي) بمطار تورونتو.

وقالت الشرطة إن السرقة وقعت يوم الاثنين 17 أبريل/نيسان، وشملت كميات من الذهب ومقتنيات ثمينة أخرى.

ووصلت حاوية تحمل شحنة الذهب في المساء، ونُقلت إلى موقع تخزين السلع، وتعتقد الشرطة أن السرقة تمت هناك.

وقد تكون هذه أكبر سرقة في تاريخ كتدا، إلى جانب سرقة شراب القيقب في عامي 2011 و2012، إذ سرق اللصوص 9600 برميل من الشراب بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون دولار، من مستودع قرب كيبيك.

وقال مفتش شرطة بيل الإقليمي، ستيفن دويفستين، إن حاوية «عالية القيمة» أُخذت من مستودع بعد أن جرى تفريغها من طائرة مساء الاثنين الماضي.

وقال: "حسب الإجراءات العادية، تم تفريغ الطائرة ونقل البضائع من الطائرة إلى منشأة شحن. تحتوي الحاوية على شحنة عالية القيمة. كانت تحتوي على الذهب، لكنها لم تكن تقتصر على الذهب فحسب، فقد كانت هناك مواد أخرى ذات قيمة نقدية".

وجرى الإبلاغ عن البضائع المفقودة للشرطة بعد وقت قصير.

ورفضت الشرطة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال دويفستين: "لقد مضى ثلاثة أيام، لذا فإن المحققين لدينا يفتحون أعينهم على جميع السبل".

ولم تعتقل الشرطة أي شخص حتى الآن.

وقالت إدارة المطار في بيان إن "اللصوص لم يدخلوا المطار، بدل دخلوا جانبا عاما من المخزن المؤجر لشخص ثالث، خارج خطوط الأمن التابعة لنا".